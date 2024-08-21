В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ
В число 11 лучших футболистов вошли 5 игроков Арсенала и 4 из Манчестер Сити
Профессиональная футбольной ассоциации (PFA) определила символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам сезона 2023/24.
В голосовании принимали футболисты АПЛ. В число 11 лучших футболистов вошли 5 игроков Арсенала и 4 представителя Манчестер Сити.
Символическая сборная АПЛ 2023/24
Вратарь: Давид Райя (Арсенал)
Защитники: Вильям Салиба (Арсенал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Габриэл Магальяес (Арсенал), Кайл Уокер (Манчестер Сити)
Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Деклан Райс (Арсенал), Мартин Эдегор (Арсенал)
Нападающие: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Филип Фоден (Манчестер Сити), Олли Уоткинс (Астон Вилла)
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