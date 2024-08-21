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Англия
21 августа 2024, 01:40 | Обновлено 21 августа 2024, 02:03
3
0

В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ

В число 11 лучших футболистов вошли 5 игроков Арсенала и 4 из Манчестер Сити

21 августа 2024, 01:40 | Обновлено 21 августа 2024, 02:03
3
0
В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ
PFA

Профессиональная футбольной ассоциации (PFA) определила символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам сезона 2023/24.

В голосовании принимали футболисты АПЛ. В число 11 лучших футболистов вошли 5 игроков Арсенала и 4 представителя Манчестер Сити.

Символическая сборная АПЛ 2023/24

Вратарь: Давид Райя (Арсенал)

Защитники: Вильям Салиба (Арсенал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Габриэл Магальяес (Арсенал), Кайл Уокер (Манчестер Сити)

Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Деклан Райс (Арсенал), Мартин Эдегор (Арсенал)

Нападающие: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Филип Фоден (Манчестер Сити), Олли Уоткинс (Астон Вилла)

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символическая сборная Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Давид Райя Вильям Салиба Вирджил ван Дейк Габриэл дос Сантос Магальяес Кайл Уокер Родри Деклан Райс Мартин Эдегор Эрлинг Холанд Фил Фоден Олли Уоткинс Арсенал Лондон Манчестер Сити Ливерпуль Астон Вилла
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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