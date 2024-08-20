Кто получил награду? Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден назван лучшим футболистом АПЛ
Определены обладатели наград за сезон Английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден назван лучшим игроком сезона в Английской Премьер-лиге.
24-летний хавбек в голосовании оказался впереди одноклубников Эрлинга Холанда и Родри, а также Мартина Эдегора (Арсенал), Коула Палмера (Челси) и Олли Уоткинса (Астон Вилла).
В 2023 году награду получил Эрлинг Холанд из Ман Сити, а в 2022 году лауреатом стал Мохамед Салах из Ливерпуля.
22-летний игрок Челси Коул Палмер назвал лучшим молодым игроком лиги по версии PFA.
Фил Фоден и Коул Палмер ранее получили аналогичные награды от Премьер-лиги по итогам сезона 2023/24.
Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7— Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024
Cole Palmer is the PFA Young Player of the Year. 🏆 pic.twitter.com/xA1CE0jkaN— Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024
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