Кто получил награду? Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA

Определены обладатели наград за сезон Английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден назван лучшим игроком сезона в Английской Премьер-лиге.

24-летний хавбек в голосовании оказался впереди одноклубников Эрлинга Холанда и Родри, а также Мартина Эдегора (Арсенал), Коула Палмера (Челси) и Олли Уоткинса (Астон Вилла).

В 2023 году награду получил Эрлинг Холанд из Ман Сити, а в 2022 году лауреатом стал Мохамед Салах из Ливерпуля.

22-летний игрок Челси Коул Палмер назвал лучшим молодым игроком лиги по версии PFA.

Фил Фоден и Коул Палмер ранее получили аналогичные награды от Премьер-лиги по итогам сезона 2023/24.

Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7