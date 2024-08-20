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Англия
20 августа 2024, 23:43 | Обновлено 20 августа 2024, 23:55
474
0

Кто получил награду? Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден назван лучшим футболистом АПЛ

20 августа 2024, 23:43 | Обновлено 20 августа 2024, 23:55
474
0
Кто получил награду? Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Определены обладатели наград за сезон Английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден назван лучшим игроком сезона в Английской Премьер-лиге.

24-летний хавбек в голосовании оказался впереди одноклубников Эрлинга Холанда и Родри, а также Мартина Эдегора (Арсенал), Коула Палмера (Челси) и Олли Уоткинса (Астон Вилла).

В 2023 году награду получил Эрлинг Холанд из Ман Сити, а в 2022 году лауреатом стал Мохамед Салах из Ливерпуля.

22-летний игрок Челси Коул Палмер назвал лучшим молодым игроком лиги по версии PFA.

Фил Фоден и Коул Палмер ранее получили аналогичные награды от Премьер-лиги по итогам сезона 2023/24.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок Фил Фоден Коул Палмер лучший молодой игрок Эрлинг Холанд Родри Мартин Эдегор Олли Уоткинс Манчестер Сити Арсенал Лондон Челси Астон Вилла
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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