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  4. Жота обратился к фанатам Ливерпуля перед матчем против ПСЖ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
11 марта 2025, 08:44 |
482
0

Жота обратился к фанатам Ливерпуля перед матчем против ПСЖ в Лиге чемпионов

Португалец ждет интересной игры

11 марта 2025, 08:44 |
482
0
Жота обратился к фанатам Ливерпуля перед матчем против ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота поделился ожиданиями от ответного матча против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это важная неделя. Мы знали, что игра с Саутгемптоном была очень важной, потому что это единственный матч АПЛ для нас в этом месяце. Мы выполнили свою работу, и впереди на этой неделе еще две игры в двух разных турнирах.

Обе из них решающие, но у одной на кону уже будет стоять трофей. Завтра важный матч, и мы хотим пройти дальше, а в выходные выиграть первый трофей.

Я думаю, что ПСЖ владели мячом больше, чем мы ожидали, они доминировали в игре, создавали моменты, и, очевидно, мы были слишком далеко от их ворот много времени. Но в итоге мы выиграли матч. Завтра перед нашими болельщиками мы хотим показать другое лицо и игра, безусловно, будет другой. Но, наконец, мы хотим пройти дальше», – сказал Жота.

Первый матч 1/8 финала между ПСЖ и Ливерпулем завершился минимальной победой английской команды (1:0).

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Диогу Жота Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
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