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Италия
21 августа 2024, 12:10 | Обновлено 21 августа 2024, 12:13
1191
0

Ювентус отдал украинца в аренду

19-летний хавбек «Старой синьоры» Андрей Фирман продолжит карьеру в Швейцарии

21 августа 2024, 12:10 | Обновлено 21 августа 2024, 12:13
1191
0
Ювентус отдал украинца в аренду
ФК Ювентус. Андрей Фирман

Как стало известно Sport.ua, швейцарский «Сьон» подписал вингера примаверы «Ювентуса» Андрея Фирмана. 19-летний украинец переедет в Швейцарию на правах годичной аренды. «Сьон» будет иметь право выкупа игрока в конце сезона.

Отметим, что прошлый сезон Фирман провел в составе юношеской команды «Ювентуса», где не имел стабильной игровой практики.

Ранее Андрей Фирман вызывался в юношескую сборную Украины U-17, за которую провел три поединка.

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Андрей Фирман инсайд Ювентус Сьон трансферы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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