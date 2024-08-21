Италия21 августа 2024, 12:10 | Обновлено 21 августа 2024, 12:13
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Ювентус отдал украинца в аренду
19-летний хавбек «Старой синьоры» Андрей Фирман продолжит карьеру в Швейцарии
21 августа 2024, 12:10 | Обновлено 21 августа 2024, 12:13
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Как стало известно Sport.ua, швейцарский «Сьон» подписал вингера примаверы «Ювентуса» Андрея Фирмана. 19-летний украинец переедет в Швейцарию на правах годичной аренды. «Сьон» будет иметь право выкупа игрока в конце сезона.
Отметим, что прошлый сезон Фирман провел в составе юношеской команды «Ювентуса», где не имел стабильной игровой практики.
Ранее Андрей Фирман вызывался в юношескую сборную Украины U-17, за которую провел три поединка.
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