Ювентус отдал украинца в аренду

Как стало известно Sport.ua, швейцарский «Сьон» подписал вингера примаверы «Ювентуса» Андрея Фирмана. 19-летний украинец переедет в Швейцарию на правах годичной аренды. «Сьон» будет иметь право выкупа игрока в конце сезона.

Отметим, что прошлый сезон Фирман провел в составе юношеской команды «Ювентуса», где не имел стабильной игровой практики.

Ранее Андрей Фирман вызывался в юношескую сборную Украины U-17, за которую провел три поединка.