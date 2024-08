Стало известно, когда Месси вернется в строй

Легендарный футболист Лионель Месси в ближайшее время приступит к тренировкам в общей группе клуба «Интер Майами».

37-летний аргентинский форвард пропустил ряд матчей из-за полученной травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки. Как сообщает журналист Эрнан Клаус, существует вероятность, что Месси сможет вернуться на поле уже к концу текущего месяца. Не исключено, что он выйдет на несколько минут в игре против «Чикаго Файр» 31 августа.

Тем не менее, полноценное возвращение Месси в строй ожидается 14 сентября, когда «Интер Майами» сыграет с «Филадельфия Юнион». В клубе подчеркивают, что не будут форсировать восстановление игрока и постараются обеспечить его оптимальную готовность к старту плей-офф в конце октября.

В нынешнем сезоне МЛС аргентинец провел 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

(🌕) LEO MESSI INJURY UPDATE: "Leo is focused on rehab, strengthening his ankle, and taking things slowly. He hasn’t yet trained with the group but will soon join his teammates. There’s hope he might play some minutes against Chicago Fire on August 31, but the key target is the… pic.twitter.com/CZq1YfTlRx