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Major League Soccer
21 августа 2024, 13:12 | Обновлено 21 августа 2024, 13:16
341
0

Стало известно, когда Месси вернется в строй

Аргентинец получил травму в финале Копа Америка

21 августа 2024, 13:12 | Обновлено 21 августа 2024, 13:16
341
0
Стало известно, когда Месси вернется в строй
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный футболист Лионель Месси в ближайшее время приступит к тренировкам в общей группе клуба «Интер Майами».

37-летний аргентинский форвард пропустил ряд матчей из-за полученной травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки. Как сообщает журналист Эрнан Клаус, существует вероятность, что Месси сможет вернуться на поле уже к концу текущего месяца. Не исключено, что он выйдет на несколько минут в игре против «Чикаго Файр» 31 августа.

Тем не менее, полноценное возвращение Месси в строй ожидается 14 сентября, когда «Интер Майами» сыграет с «Филадельфия Юнион». В клубе подчеркивают, что не будут форсировать восстановление игрока и постараются обеспечить его оптимальную готовность к старту плей-офф в конце октября.

В нынешнем сезоне МЛС аргентинец провел 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

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Major League Soccer (MLS) травма Лионель Месси Интер Майами
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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