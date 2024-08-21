Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против РБ Зальцбурга

Сегодня в Люблине состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и австрийским «РБ Зальцбург».

Домашний для киевлян поединок пройдет на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

Динамовцы сыграют в комплекте формы белого цвета. Динамовский вратарь наденет желтый комплект.

Гости проведут матч в темно-синих футболках, а голкипер «РБ Зальцбург» сыграет в форме оранжевого цвета.

Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов