Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против РБ Зальцбурга
Динамовцы сыграют в комплекте формы белого цвета
Сегодня в Люблине состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и австрийским «РБ Зальцбург».
Домашний для киевлян поединок пройдет на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.
Динамовцы сыграют в комплекте формы белого цвета. Динамовский вратарь наденет желтый комплект.
Гости проведут матч в темно-синих футболках, а голкипер «РБ Зальцбург» сыграет в форме оранжевого цвета.
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
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