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  4. Кирьос о скандале Синнера: «Его должны дисквалифицировать на два года»
ATP
20 августа 2024, 22:48 | Обновлено 20 августа 2024, 22:49
638
0

Кирьос о скандале Синнера: «Его должны дисквалифицировать на два года»

Австралийский теннисист прокомментировал ситуацию с оправдательным решением по допинг-тесту Янника

20 августа 2024, 22:48 | Обновлено 20 августа 2024, 22:49
638
0
Кирьос о скандале Синнера: «Его должны дисквалифицировать на два года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал ситуацию с оправдательным решением по допинг–тесту первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера:

«Это просто нелепость – неважно, были ли это намеренные или случайные нарушения. Он дважды показал положительный результат на запрещенное вещество. Его должны были дисквалифицировать на два года. Его результаты стали лучше. Крем для массажа...

Да, конечно. Почему они забрали у него призовые и рейтинговые очки? Так он что–то сделал или нет? Вы действительно верите, что физиотерапевт просто натер порез каким–то кремом, и поэтому он дважды провалил тесты на анаболические стероиды», – написал Киргиос у себя в Х.

Раннее первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.

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допинг дисквалификация ATP Индиан-Уэллс Янник Синнер Ник Кирьос
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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