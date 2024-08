Кирьос о скандале Синнера: «Его должны дисквалифицировать на два года»

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал ситуацию с оправдательным решением по допинг–тесту первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера:

«Это просто нелепость – неважно, были ли это намеренные или случайные нарушения. Он дважды показал положительный результат на запрещенное вещество. Его должны были дисквалифицировать на два года. Его результаты стали лучше. Крем для массажа...

Да, конечно. Почему они забрали у него призовые и рейтинговые очки? Так он что–то сделал или нет? Вы действительно верите, что физиотерапевт просто натер порез каким–то кремом, и поэтому он дважды провалил тесты на анаболические стероиды», – написал Киргиос у себя в Х.

Раннее первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.

Ridiculous – whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2