Американские горки самурая. Нисикори в Индиан-Уэллс выиграл битву на 3 сета

Экс-четвертый номер мирового рейтинга Кеи Нисикори (Япония, ATP 76) пробился во 2-й раунд хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/64 финала японский самурай в трех сетах вырвал победу у Хауме Муньяра (Испания, ATP 58) за 2 часа и 56 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Хауме Муньяр (Испания) – Кеи Нисикори (Япония) – 2:6, 7:5, 6:7 (3:7)

Теннисисты провели второе очное противостояние. Кеи впервые одолел Хауме.

В третьей партии Нисикори побеждал 4:3 (40:15) с брейком, но растерял преимущество. Муньяр дважды вел 30:0 на приеме (в 10-м и 12-м геймах), однако Кеи перевел игру на тай-брейк, на котором и закрыл за собой поединок.

Нисикори добыл первую победу на кортах Индиан-Уэллс с 2021 года. Следующим соперником Кеи будет 18-й сеяный Уго Умбер из Франции.

Classic Kei 🔥



Nishikori takes out Munar 6-2 5-7 7-6 in a topsy turvy clash to move on🌵#TennisParadise pic.twitter.com/IuBvbGydGy