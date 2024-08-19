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Испания
19 августа 2024, 22:10 | Обновлено 19 августа 2024, 23:56
669
0

Невероятная беспроигрышная серия. Мадридский Реал обновил клубный рекорд

Сливочные не проигрывают в Ла Лиге уже 33 матча

19 августа 2024, 22:10 | Обновлено 19 августа 2024, 23:56
669
0
Невероятная беспроигрышная серия. Мадридский Реал обновил клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

18 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Реалом» (1:1). Эта игра стала для сливочных 33-м матчем без поражений в чемпионате Испании. Эта серия длится с 27 сентября 2023 года.

Это достижение «Реала» является третьей по продолжительности беспроигрышной серией в истории Ла Лиги. Рекордсменом является «Барселона», серия которой продолжалась 43 игры без проигрышей и закончилась поражением в 37-м туре Ла Лиги сезона 2017/18 от «Леванте».

За этот период королевский клуб выиграл 24 игры и 9 раз сыграл вничью в Ла Лиге.

Предыдущий рекорд сливочных состоял из 30 матчей в сезоне 1988/89.

В следующем туре «Реал» будет принимать дома «Вальядолид» 25 августа.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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