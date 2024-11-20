«Этот матч меня раздражает». Андрих высказался о ничье против Венгрии

Роберт Андрих, полузащитник сборной Германии, прокомментировал ничейный матч против Венгрии в рамках шестого тура Лиги наций (1:1).

«Меня этот матч раздражает – мы хотели победить. Венгрия усложнила нам задачу, а еще они агрессивно прыгали в подкаты.

На самом деле мы забили гол в нужный момент. Их поздний гол, сравнявший счет, немного портит картину, но мы все равно можем быть довольны 2024 годом. Мы хотим развить этот результат в марте», – сказал Андрих.

Германия заняла первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. Дальше на турнире национальная команда сыграет в 1/4 финала за главный трофей соревнования.