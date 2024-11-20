Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Этот матч меня раздражает». Андрих высказался о ничье против Венгрии
Лига наций
20 ноября 2024, 08:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 09:03
719
0

«Этот матч меня раздражает». Андрих высказался о ничье против Венгрии

Несмотря на результат, игрок доволен выступом сборной Германии в 2024 году

20 ноября 2024, 08:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 09:03
719
0
«Этот матч меня раздражает». Андрих высказался о ничье против Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Андрих

Роберт Андрих, полузащитник сборной Германии, прокомментировал ничейный матч против Венгрии в рамках шестого тура Лиги наций (1:1).

«Меня этот матч раздражает – мы хотели победить. Венгрия усложнила нам задачу, а еще они агрессивно прыгали в подкаты.

На самом деле мы забили гол в нужный момент. Их поздний гол, сравнявший счет, немного портит картину, но мы все равно можем быть довольны 2024 годом. Мы хотим развить этот результат в марте», – сказал Андрих.

Германия заняла первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. Дальше на турнире национальная команда сыграет в 1/4 финала за главный трофей соревнования.

По теме:
«Пора увольнять Реброва». Неоднозначная реакция фанатов на победу сборной
«Пора наказывать». Милевский выбрал соперника для сборной в Лиге наций
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Раньше мы были на дне, но сейчас добились прогресса»
Роберт Андрих сборная Германии по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Футбол | 19 ноября 2024, 10:56 5
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда

Йожеф Сабо не сдерживал эмоций

«Какие могут быть вопросы?» Милевский оценил игру сборной против Албании
Футбол | 20 ноября 2024, 09:33 0
«Какие могут быть вопросы?» Милевский оценил игру сборной против Албании
«Какие могут быть вопросы?» Милевский оценил игру сборной против Албании

Артем считает, что главной задачей было достижение положительного результата

Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Футбол | 19.11.2024, 23:38
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Бокс | 20.11.2024, 08:22
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Футбол | 19.11.2024, 11:00
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 15
Футбол
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 36
Футбол
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
19.11.2024, 21:42 2
Бокс
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 12
Футбол
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем