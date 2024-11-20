«Этот матч меня раздражает». Андрих высказался о ничье против Венгрии
Несмотря на результат, игрок доволен выступом сборной Германии в 2024 году
Роберт Андрих, полузащитник сборной Германии, прокомментировал ничейный матч против Венгрии в рамках шестого тура Лиги наций (1:1).
«Меня этот матч раздражает – мы хотели победить. Венгрия усложнила нам задачу, а еще они агрессивно прыгали в подкаты.
На самом деле мы забили гол в нужный момент. Их поздний гол, сравнявший счет, немного портит картину, но мы все равно можем быть довольны 2024 годом. Мы хотим развить этот результат в марте», – сказал Андрих.
Германия заняла первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. Дальше на турнире национальная команда сыграет в 1/4 финала за главный трофей соревнования.
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