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Лига наций
20 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 10:02
324
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Раньше мы были на дне, но сейчас добились прогресса»

Наставник сборной Германии о ничьей в матче с Венгрией

20 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 10:02
324
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Раньше мы были на дне, но сейчас добились прогресса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции проанализировал результат поединка против Венгрии в Лиге наций (1:1).

«Мы можем действовать лучше. Что-то было хорошо, что-то похуже. Условия были не столь простыми. В субботу мы выиграли со счетом 7:0, а сегодня внесли девять изменений в стартовый состав.

Ушло много времени, чтобы упорядочить игру в первом тайме. В общем, нужно смотреть на ситуацию шире: то, как Венгрия праздновала ничью со счетом 1:1 – это также награда для нашей команды.

Чувство сплоченности в нашей команде уникальное. В ноябре прошлого года мы все были на дне, но мы достигли прогресса. Если мы подойдем к работе в 2025 году так же, как подошли в этом году, то я чувствую, что мы будем гораздо лучше подготовлены, чем в 2024-м», – сказал Нагельсманн.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций
Андрій Вітренко Источник: Немецкий футбольный союз
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