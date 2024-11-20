Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Раньше мы были на дне, но сейчас добились прогресса»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции проанализировал результат поединка против Венгрии в Лиге наций (1:1).

«Мы можем действовать лучше. Что-то было хорошо, что-то похуже. Условия были не столь простыми. В субботу мы выиграли со счетом 7:0, а сегодня внесли девять изменений в стартовый состав.

Ушло много времени, чтобы упорядочить игру в первом тайме. В общем, нужно смотреть на ситуацию шире: то, как Венгрия праздновала ничью со счетом 1:1 – это также награда для нашей команды.

Чувство сплоченности в нашей команде уникальное. В ноябре прошлого года мы все были на дне, но мы достигли прогресса. Если мы подойдем к работе в 2025 году так же, как подошли в этом году, то я чувствую, что мы будем гораздо лучше подготовлены, чем в 2024-м», – сказал Нагельсманн.