19 ноября в матче квалификации чемпионата мира-2026 состоялась дуэль между Боливией и Парагваем.

Матч прошел на стадионе «Эстадио Мунисиполь» в городе Эль-Альто.

Финальный счет встречи – 2:2.

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Первый тайм закончился преимуществом Боливии. Команда вышла вперед на 15-й минуте. Во второй половине встречи события развивались иначе. Хоть Боливия и вколотила еще один мяч, Парагвай все же сумел дважды догнать соперника.

Удаление игрока Парагвая на 83-й минуте матча никак не повлияло на футбольное противостояние.

В турнирной таблице Боливия расположилась на седьмом месте (13 баллов), Парагвая выше – шестая позиция (17 очков).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

12-й тур. 20 ноября

Боливия – Парагвай – 2:2

Голы: Вака, 15, Терсерос, 80 (пен.) – Альмирон, 71, Энсисо, 90+1

Удаление: Гомес, 84

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