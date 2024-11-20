Боливия – Парагвай – 2:2. Футбольная перестрелка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура квалификации чемпионата мира
19 ноября в матче квалификации чемпионата мира-2026 состоялась дуэль между Боливией и Парагваем.
Матч прошел на стадионе «Эстадио Мунисиполь» в городе Эль-Альто.
Финальный счет встречи – 2:2.
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Первый тайм закончился преимуществом Боливии. Команда вышла вперед на 15-й минуте. Во второй половине встречи события развивались иначе. Хоть Боливия и вколотила еще один мяч, Парагвай все же сумел дважды догнать соперника.
Удаление игрока Парагвая на 83-й минуте матча никак не повлияло на футбольное противостояние.
В турнирной таблице Боливия расположилась на седьмом месте (13 баллов), Парагвая выше – шестая позиция (17 очков).
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
12-й тур. 20 ноября
Боливия – Парагвай – 2:2
Голы: Вака, 15, Терсерос, 80 (пен.) – Альмирон, 71, Энсисо, 90+1
Удаление: Гомес, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
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