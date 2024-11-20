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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Боливия
19.11.2024 22:00 – FT 2 : 2
Парагвай
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Чемпионат мира
20 ноября 2024, 08:45 | Обновлено 20 ноября 2024, 08:49
84
0

Боливия – Парагвай – 2:2. Футбольная перестрелка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура квалификации чемпионата мира

20 ноября 2024, 08:45 | Обновлено 20 ноября 2024, 08:49
84
0
Боливия – Парагвай – 2:2. Футбольная перестрелка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в матче квалификации чемпионата мира-2026 состоялась дуэль между Боливией и Парагваем.

Матч прошел на стадионе «Эстадио Мунисиполь» в городе Эль-Альто.

Финальный счет встречи – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый тайм закончился преимуществом Боливии. Команда вышла вперед на 15-й минуте. Во второй половине встречи события развивались иначе. Хоть Боливия и вколотила еще один мяч, Парагвай все же сумел дважды догнать соперника.

Удаление игрока Парагвая на 83-й минуте матча никак не повлияло на футбольное противостояние.

В турнирной таблице Боливия расположилась на седьмом месте (13 баллов), Парагвая выше – шестая позиция (17 очков).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

12-й тур. 20 ноября

Боливия – Парагвай – 2:2

Голы: Вака, 15, Терсерос, 80 (пен.) – Альмирон, 71, Энсисо, 90+1

Удаление: Гомес, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Парагвай).
83’
Diego Gomez (Парагвай) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Miguel Terceros (Боливия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Парагвай).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ervin Vaca (Боливия).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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