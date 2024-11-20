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  4. «Пора наказывать». Милевский выбрал соперника для сборной в Лиге наций
Лига наций
20 ноября 2024, 10:09 |
1715
0

«Пора наказывать». Милевский выбрал соперника для сборной в Лиге наций

Артем хочет увидеть игру против Венгрии в плей-офф турнира

20 ноября 2024, 10:09 |
1715
0
«Пора наказывать». Милевский выбрал соперника для сборной в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский выбрал соперника для национальной команды в плей-офф Лиги наций. Артём заявил, что желает увидеть матч против Венгрии.

Кого вы хотите в соперники для нашей команды в стыковых матчах?

– Я хочу, чтобы нам в соперники выпали венгры. Пора уже наказывать мадьяр, – с улыбкой заявил Милевский.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания - Украина.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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