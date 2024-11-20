«Пора наказывать». Милевский выбрал соперника для сборной в Лиге наций

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский выбрал соперника для национальной команды в плей-офф Лиги наций. Артём заявил, что желает увидеть матч против Венгрии.

Кого вы хотите в соперники для нашей команды в стыковых матчах?

– Я хочу, чтобы нам в соперники выпали венгры. Пора уже наказывать мадьяр, – с улыбкой заявил Милевский.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания - Украина.