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Англия
17 августа 2024, 19:17 | Обновлено 17 августа 2024, 19:30
304
0

Арсенал Зинченко начал новый сезон АПЛ с уверенной победы

Лондонский клуб обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0

17 августа 2024, 19:17 | Обновлено 17 августа 2024, 19:30
304
0
Арсенал Зинченко начал новый сезон АПЛ с уверенной победы
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа на «Эмирейтс» состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретился с «Вулверхэмптоном».

Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.

Оба тайма проходили в спокойном темпе и под контролем «Арсенала». Уже на 25-й минуте счет открыл Кай Хаверц. Немец отличился после голевой передачи от Бокайо Сака. Что интересно, второй гол в матче забил уже Сака на 74-й минуте, а голевую передачу ему отдал тот же Хаверц.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле 69 минут, за которые получил оценку 7.2 по версии Flashscore.

АПЛ. 1-й тур

Лондон, 17 августа

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Хаверц 25, Сака 74.

Состав «Арсенала»: Давид Райя, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяеш, Александр Зинченко, Мартин Эдегор, Томас Партей, Деклан Райс, Кай Хаверц, Букайо Сака, Габриэль Мартинели.

Состав «Вулверхэмптона»: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Йерсон Москера, Тоти, Райан Аит-Нури, Родригу Гомеш, Жоао Гомес, Марио Лемина, Жан-Рикнер Беллегард, Хван Хи Чан, Йёрген Странн Ларсен.

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Арсенал - Вулверхэмптон Букайо Сака Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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