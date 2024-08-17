Первая лига. Ничья Металлиста, поражение Металлурга З, успех Полтавы

В Первой лиге продолжаются матчи второго тура. Отметим поражение Металлурга Запорожье, победу Полтавы, а также ничейные результаты двух харьковских команд.

Первая лига. 2-й тур

Металлург З – Виктория 1:3

Голы: Буряк, 46 – Лебеденко, 39, Евпак, 49, Рябый, 53

Кремень – Металлист 1925 1:1

Голы: Златьев, 65 – Ари Моура, 81

ЮКСА – Полтава 1:3

Голы: Сытников, 90+2 – Щербак, 27, 45, Галенков, 70

Буковина – Агробизнес 0:1

Гол: Глоба, 15

Металлист – Подолье 1:1

Голы: Кайдалов, 67 – Снижко, 48

Турнирная таблица Первой лиги