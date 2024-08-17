Украина. Первая лига17 августа 2024, 19:29 |
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Первая лига. Ничья Металлиста, поражение Металлурга З, успех Полтавы
Матчи 2-го тура в Первой лиге
17 августа 2024, 19:29 |
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В Первой лиге продолжаются матчи второго тура. Отметим поражение Металлурга Запорожье, победу Полтавы, а также ничейные результаты двух харьковских команд.
Первая лига. 2-й тур
Металлург З – Виктория 1:3
Голы: Буряк, 46 – Лебеденко, 39, Евпак, 49, Рябый, 53
Кремень – Металлист 1925 1:1
Голы: Златьев, 65 – Ари Моура, 81
ЮКСА – Полтава 1:3
Голы: Сытников, 90+2 – Щербак, 27, 45, Галенков, 70
Буковина – Агробизнес 0:1
Гол: Глоба, 15
Металлист – Подолье 1:1
Голы: Кайдалов, 67 – Снижко, 48
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