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Первая лига
ЮКСА
17.08.2024 14:00 – FT 1 : 3
Полтава
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Украина. Первая лига
17 августа 2024, 19:29 |
46
0

Первая лига. Ничья Металлиста, поражение Металлурга З, успех Полтавы

Матчи 2-го тура в Первой лиге

17 августа 2024, 19:29 |
46
0
Первая лига. Ничья Металлиста, поражение Металлурга З, успех Полтавы
ФК Виктория

В Первой лиге продолжаются матчи второго тура. Отметим поражение Металлурга Запорожье, победу Полтавы, а также ничейные результаты двух харьковских команд.

Первая лига. 2-й тур

Металлург З – Виктория 1:3
Голы: Буряк, 46 – Лебеденко, 39, Евпак, 49, Рябый, 53

Кремень – Металлист 1925 1:1
Голы: Златьев, 65 – Ари Моура, 81

ЮКСА – Полтава 1:3
Голы: Сытников, 90+2 – Щербак, 27, 45, Галенков, 70

Буковина – Агробизнес 0:1
Гол: Глоба, 15

Металлист – Подолье 1:1
Голы: Кайдалов, 67 – Снижко, 48

Турнирная таблица Первой лиги

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Первая лига Украины Металлург Запорожье Виктория Сумы Кремень Кременчуг Металлист 1925 ЮКСА Тарасовка Полтава Буковина Черновцы Агробизнес Металлист Харьков Подолье Хмельницкий
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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