Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 2-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
ЮКСА
17.08.2024 14:00 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 августа 2024, 12:55 |
533
0

Первая лига. 2-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Первой лиги

17 августа 2024, 12:55 |
533
0
Первая лига. 2-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

17 августа проходят поединки 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 2-й тур, 17 августа

  • 12:00. Металлург Запорожье – Виктория Сумы
  • 13:00. Кремень Кременчуг – Металлист 1925 Харьков
  • 14:00. ЮКСА Тарасовка – Полтава
  • 16:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск
  • 16:30. Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий

Турнирные таблицы

12:00. Металлург Запорожье – Виктория Сумы

13:00. Кремень Кременчуг – Металлист 1925 Харьков

14:00. ЮКСА Тарасовка – Полтава

16:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск

16:30. Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий

По теме:
Вторая лига. 2-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря отправила полузащитника в Минай
ЛНЗ подписал нигерийца из Швейцарии
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Металлург Запорожье Виктория Сумы Кремень Кременчуг Металлист 1925 ЮКСА Тарасовка Полтава Буковина Черновцы Агробизнес Металлист Харьков Подолье Хмельницкий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Теннис | 16 августа 2024, 23:41 30
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати

Элина уступила третьей ракетке мира в двух сетах

Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17 августа 2024, 11:30 1
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды отлично начали новый сезон, не потеряв еще ни одного очка

Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?
Бокс | 16.08.2024, 14:49
Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?
Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Футбол | 16.08.2024, 19:55
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Хавбек Кудровки: «В Кубке Украины хотелось сыграть с командой Премьер-лиги»
Футбол | 17.08.2024, 10:43
Хавбек Кудровки: «В Кубке Украины хотелось сыграть с командой Премьер-лиги»
Хавбек Кудровки: «В Кубке Украины хотелось сыграть с командой Премьер-лиги»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
15.08.2024, 21:53 129
Футбол
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
16.08.2024, 08:30 6
Другие виды
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
16.08.2024, 22:24 1
Теннис
Экс-тренер Карпат назвал лучшего и худшего игроков Динамо против Рейнджерс
Экс-тренер Карпат назвал лучшего и худшего игроков Динамо против Рейнджерс
15.08.2024, 11:07
Футбол
Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
15.08.2024, 10:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем