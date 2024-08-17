Украина. Первая лига17 августа 2024, 12:55 |
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Первая лига. 2-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Первой лиги
17 августа 2024, 12:55 |
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17 августа проходят поединки 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 2-й тур, 17 августа
- 12:00. Металлург Запорожье – Виктория Сумы
- 13:00. Кремень Кременчуг – Металлист 1925 Харьков
- 14:00. ЮКСА Тарасовка – Полтава
- 16:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск
- 16:30. Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий
Турнирные таблицы
12:00. Металлург Запорожье – Виктория Сумы
13:00. Кремень Кременчуг – Металлист 1925 Харьков
14:00. ЮКСА Тарасовка – Полтава
16:00. Буковина Черновцы – Агробизнес Волочиск
16:30. Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий
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