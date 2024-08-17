Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ

Тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу 3:1 над «Карпатами» в матче чемпионата Украины. Киевляне пропустили на первой минуте, но сумели отыграться и победить.

«Только начало сезона, и мы играем через два дня на третий или через три на четвертый. Этап, когда большая составляющая логистики, но нужно быть к этому готовыми. И держим в уме игру с «Зальцбургом», поэтому сделали определенную ротацию».

«Не должны были делать такой подарок сопернику на первой минуте. Поздравляю команду с победой. Тренер не должны быть доволен, но мы впервые играли с такой парой в обороне. Не совсем удачно сыграл Лонвейк, мы планировали, что он больше сыграет, но пришлось менять».

«Работаем дальше. Главное – хороший отдых. Будет готовиться к матчу с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов», – сказал Шовковский.

Первая игра плей-офф ЛЧ против австрийской команды пройдет 21 августа.