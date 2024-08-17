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  4. Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 20:10 | Обновлено 17 августа 2024, 20:12
5519
7

Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ

Киевляне выиграли в УПЛ и готовятся к ЛЧ

17 августа 2024, 20:10 | Обновлено 17 августа 2024, 20:12
5519
7
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу 3:1 над «Карпатами» в матче чемпионата Украины. Киевляне пропустили на первой минуте, но сумели отыграться и победить.

«Только начало сезона, и мы играем через два дня на третий или через три на четвертый. Этап, когда большая составляющая логистики, но нужно быть к этому готовыми. И держим в уме игру с «Зальцбургом», поэтому сделали определенную ротацию».

«Не должны были делать такой подарок сопернику на первой минуте. Поздравляю команду с победой. Тренер не должны быть доволен, но мы впервые играли с такой парой в обороне. Не совсем удачно сыграл Лонвейк, мы планировали, что он больше сыграет, но пришлось менять».

«Работаем дальше. Главное – хороший отдых. Будет готовиться к матчу с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов», – сказал Шовковский.

Первая игра плей-офф ЛЧ против австрийской команды пройдет 21 августа.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Александр Шовковский Динамо - РБ Зальцбург
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 7
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Lesovij7
Молодец Саша , даёт играть всем, ротация проводится и на результат это не влияет
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+1
Александр Поляк
Мы как болельщики,тоже всегда недовольны,успехов в ЛЧ,нас ЧУ не возбуде
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0
u6464u
Сашьо флюгер )))
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0
_Quantum19_
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0
Burevestnik
гравці Карпат бігали як неначе під "чимось",
без зупинок і майже без толку. 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Ти ба, який дипломат... ПІд час гри з Карпатими геть іншої пісні співав, ще й брутальною кацапською. Ні сумління, ні совісті... Ганьба...
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-6
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