Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Киевляне выиграли в УПЛ и готовятся к ЛЧ
Тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу 3:1 над «Карпатами» в матче чемпионата Украины. Киевляне пропустили на первой минуте, но сумели отыграться и победить.
«Только начало сезона, и мы играем через два дня на третий или через три на четвертый. Этап, когда большая составляющая логистики, но нужно быть к этому готовыми. И держим в уме игру с «Зальцбургом», поэтому сделали определенную ротацию».
«Не должны были делать такой подарок сопернику на первой минуте. Поздравляю команду с победой. Тренер не должны быть доволен, но мы впервые играли с такой парой в обороне. Не совсем удачно сыграл Лонвейк, мы планировали, что он больше сыграет, но пришлось менять».
«Работаем дальше. Главное – хороший отдых. Будет готовиться к матчу с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов», – сказал Шовковский.
Первая игра плей-офф ЛЧ против австрийской команды пройдет 21 августа.
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