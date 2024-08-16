Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
Лига Европы Квалификация
Аякс
15.08.2024 21:15 – FT 0 : 1
13 : 12 Серия пенальти Серия пенальти
Панатинаикос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
16 августа 2024, 02:19 | Обновлено 16 августа 2024, 02:33
574
0

ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу

Аякс сумел пройти Панатинаикос в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2024/25

16 августа 2024, 02:19 | Обновлено 16 августа 2024, 02:33
574
0
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2024/25 между командами Аякс (Нидерланды) и Панатинаикос (Греция) [первый матч – 1:0].

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Основное время игры завершилось победой греческого коллектива 1:0, в экстратаймах клубы не сумели отличиться, а в дикой серии пенальти точнее оказались амстердамцы – 13:12!

В воротах Аякса играл 40-летний голкипер Ремко Пасвер, который стал настоящим героем команды.

Интересно, что за 90 минут единственным, кто сумел отличиться, стал Тете – экс-игрок Шахтера. Кроме того, бразилец дважды забил в серии пенальти, однако Панатинаикос не сумел пройти дальше.

В решающем раунде квалификации Лиги Европы Аякс сыграет против Ягеллонии – чемпиона Польши 2023/24.

Лига Европы 2024/25. Третий раунд квалификации

Ответный матч. 15 августа, Амстердам

Аякс (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция) – 0:1 (пен. 13:12) [первый матч – 1:0]

Гол: Тете, 89

ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Хендерсон (Аякс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тонни Вилена (Панатинаикос).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Филип Младенович (Панатинаикос).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кеннет Тейлор (Аякс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тин Едвай (Панатинаикос).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мика Годтс (Аякс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тете (Панатинаикос).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бранко ван ден Бомен (Аякс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Еремеев (Панатинаикос).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Стивен Бергвейн (Аякс).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Панатинаикос).
По теме:
С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке
Как их вообще допустили? Любимый клуб таракана гарантировал себе еврокубки
ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»
серия пенальти Лига Европы Панатинаикос видео голов и обзор Тете Аякс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Футбол | 15 августа 2024, 04:09 9
ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА

Андрей – о триумфе «галактикос» в поединке с «Аталантой»

Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Футбол | 15 августа 2024, 21:53 100
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень

Судьбу матча решил один результативный удар

Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4
Футбол | 16.08.2024, 01:59
Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4
Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Футбол | 16.08.2024, 00:19
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Биатлон | 15.08.2024, 18:59
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
14.08.2024, 14:02 4
Футбол
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка
14.08.2024, 02:57
Футбол
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 23:51 20
Футбол
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
14.08.2024, 21:02 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14.08.2024, 07:01 6
Футбол
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31 1
Футбол
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
14.08.2024, 07:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем