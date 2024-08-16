ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
Аякс сумел пройти Панатинаикос в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2024/25
15 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2024/25 между командами Аякс (Нидерланды) и Панатинаикос (Греция) [первый матч – 1:0].
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Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Основное время игры завершилось победой греческого коллектива 1:0, в экстратаймах клубы не сумели отличиться, а в дикой серии пенальти точнее оказались амстердамцы – 13:12!
В воротах Аякса играл 40-летний голкипер Ремко Пасвер, который стал настоящим героем команды.
Интересно, что за 90 минут единственным, кто сумел отличиться, стал Тете – экс-игрок Шахтера. Кроме того, бразилец дважды забил в серии пенальти, однако Панатинаикос не сумел пройти дальше.
В решающем раунде квалификации Лиги Европы Аякс сыграет против Ягеллонии – чемпиона Польши 2023/24.
Лига Европы 2024/25. Третий раунд квалификации
Ответный матч. 15 августа, Амстердам
Аякс (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция) – 0:1 (пен. 13:12) [первый матч – 1:0]
Гол: Тете, 89
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
NEXT QUALIFYING ROUND SECURED! ❌❌❌#UEL #ajapan pic.twitter.com/NvZlD1r7jc— AFC Ajax (@AFCAjax) August 15, 2024
Penalty shoot-out stats 😎#UEL #ajapan pic.twitter.com/jRvGtYImZL— AFC Ajax (@AFCAjax) August 15, 2024
Κρίμα! Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχασε την πρόκριση από τον @afcajax στην διαδικασία των πέναλτι. #paofc #panathinaikos #ajapao pic.twitter.com/ZGsaZUIVxL— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 15, 2024
События матча
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