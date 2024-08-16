15 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2024/25 между командами Аякс (Нидерланды) и Панатинаикос (Греция) [первый матч – 1:0].

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Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Основное время игры завершилось победой греческого коллектива 1:0, в экстратаймах клубы не сумели отличиться, а в дикой серии пенальти точнее оказались амстердамцы – 13:12!

В воротах Аякса играл 40-летний голкипер Ремко Пасвер, который стал настоящим героем команды.

Интересно, что за 90 минут единственным, кто сумел отличиться, стал Тете – экс-игрок Шахтера. Кроме того, бразилец дважды забил в серии пенальти, однако Панатинаикос не сумел пройти дальше.

В решающем раунде квалификации Лиги Европы Аякс сыграет против Ягеллонии – чемпиона Польши 2023/24.

Лига Европы 2024/25. Третий раунд квалификации

Ответный матч. 15 августа, Амстердам

Аякс (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция) – 0:1 (пен. 13:12) [первый матч – 1:0]

Гол: Тете, 89

ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу