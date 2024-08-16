Итоги Q3 Лиги Европы. Тете забил за Панатинаикос, Аякс выиграл по пенальти

Вечером 15 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги Европы 2024/25.

По их итогам определены пары 4-го раунда квалификации Лиги Европы.

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Криворожский Кривбасс второй раз проиграл чешской команде Виктория (1:2 дома, 0:1 в гостях) и перешел в Лигу конференций, где в 4-м раунде квалификации сыграет против испанского клуба Бетис.

Напряженным оказалось противостояние между нидерландским Аяксом и греческим Панатинаикосом (1:0 в первой игре).

Бразилец Тете, экс-игрок Шахтера, забил за греческий клуб на 89-й минуте и сравнял счет в общем противостоянии (1:1 по сумме двух матчей).

В невероятно напряженной и длинной серии пенальти больше повезло Аяксу (0:1, пен. 13:12), который вышел в Q4 Лиги Европы на польскую команду Ягеллония. Панатинаикос сыграет в Q4 Лиги конференций против Ланса из Франции.

Лига Европы 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Ответные матчи, 15 августа

Виктория Пльзень (Чехия) – Кривбасс (Украина) – 1:0 [первый матч – 2:1]

Гол: Вашулин, 52

Аякс (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция) – 0:1 (пен. 13:12) [первый матч – 1:0]

Гол: Тете, 89

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