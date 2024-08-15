Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?

Вечером 15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке в городе Пльзень на Дусан Арене играли чешская команда Виктория и Кривбасс Кривой Рог.

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В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.

Во второй игре Виктория Пльзень забила единственный гол Кривбассу на 52-й минуте. Отличился Даниэль Вашулин ударом головой, 1:0

Команда Юрия Вернидуба теперь сыграет в 4 раунде квалификации Лиги конференций против испанского Бетиса. Чтобы продолжить выступления осенью, Кривбассу нужно по сумме двух матчей одолеть клуб Ла Лиги.

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🏆 Лига конференций. 3-й раунд квалификации Q3

Ответный матч. Пльзень (Чехия), 15 августа

Виктория Пльзень (Чехия) – Кривбасс (Украина) – 1:0

Гол: Вашулин, 52

Первый матч – 2:1