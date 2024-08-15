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Лига Европы
15 августа 2024, 22:00 | Обновлено 15 августа 2024, 23:00
2844
10

Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?

Соперником команды Юрия Вернидуба будет испанский клуб Бетис

15 августа 2024, 22:00 | Обновлено 15 августа 2024, 23:00
2844
10
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
ФК Кривбасс

Вечером 15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке в городе Пльзень на Дусан Арене играли чешская команда Виктория и Кривбасс Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.

Во второй игре Виктория Пльзень забила единственный гол Кривбассу на 52-й минуте. Отличился Даниэль Вашулин ударом головой, 1:0

Команда Юрия Вернидуба теперь сыграет в 4 раунде квалификации Лиги конференций против испанского Бетиса. Чтобы продолжить выступления осенью, Кривбассу нужно по сумме двух матчей одолеть клуб Ла Лиги.

🏆 Лига конференций. 3-й раунд квалификации Q3

Ответный матч. Пльзень (Чехия), 15 августа

Виктория Пльзень (Чехия) – Кривбасс (Украина) – 1:0

Гол: Вашулин, 52

Первый матч – 2:1

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс Бетис выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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Cityzen83
Треба просто здолати Бетіс)
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+5
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Толян
0-3 и 0-5 в сумі 0-8. Є шанси хіба що на 0:10 ахахаха))) 
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+4
Тим Сергей
забыли дописать в начале: "глубоко теоретический..."
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+3
shakhtarforewer
З такою грою шансів нуль(((
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+3
luceorius
 Зараз починається гра в Ла Лізі Бетіс - Жирона, то ж є можливість оцінити майбутнього суперника.
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+2
SandroKing
Та який там шанс? Не смішіть.
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+1
Cityzen83
😂
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0
naverland
Дворовая команда, позорники полностью. Зачем лесть в Еврокубки если даже ничью со слабой командой не может сыграть. 
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-1
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