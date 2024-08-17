Серия завершилась, другая – началась. Александрия в Киеве переиграла Зарю

Сезон украинской Премьер-лиги постепенно набирает обороты, и уже имеет при себе первые неожиданные результаты. Например, перед началом третьего тура национального первенства луганская «Заря» стояла на вершине турнирной таблицы с максимально возможным количеством добытых зачетных баллов. Где-то неподалеку от нее при этом находилась и «Александрия», которой, дали бы возможность, и она зацепилась за максимальный результат и в перенесенной игре против киевского «Динамо».

Однако это лишь предположение, тогда как куда более реальными вещами «полиграфы» и «мужики» занимались на поле столичного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в раннем слоте субботы. И если бы он еще и начался без этой лишней для всех задержки на полчаса из-за воздушной тревоги. Настроение команд это никоим образом не изменило – они и так боролись, как и планировали заранее, в первом тайме, но заставило нас анализировать события в режиме нон-стоп.

И действительно было, что анализировать уже по итогам первой половины матча, хотя она выдалась боевой и с лишь незначительным количеством голевых моментов. Дважды через левый фланг вскрывала чужих защиту «Заря», а соперники отвечали передачами в центральной зоне. Разница заключалась только в том, что хозяева ничего из своих возможностей не реализовали, тогда как оппоненты обеспечили преимущество еще до перерыва.

Провалы происходили в защите команды Юрия Коваля, когда Беззера и Шулянский оказывались на позиции Филиппова, и если первый с передачи центрального форварда забивал самостоятельно, то второй заработал не только предупреждение для Нваэзе и штрафной в опасной зоне, но и возможность для Ковальца отличиться ударом со стандарта прямо в левый нижний угол. На что рассчитывал Турбаевский со столь неудачной стенкой – вопрос открытый.

Вторая половина матча начиналась с двойной ротации в составе «Зари», поэтому команда Юрия Коваля подай бороться была настроена решительно. В отличие от соперников, которые решили сыграть чисто по счету и были близки к тому, чтобы прогореть. На 51 минуте навес углового с правого фланга от Кирюханцева завершился ударом головой на ближний от Джордана, и, судя по темпу луганчан в то время, могло стать очень горячо.

Предпосылки для этого были, однако в начале сезона выносливость футболистов еще не на том уровне, что отрабатывать 90 минут в одном темпе. Даже у «Зари», которая этим и славится на наших просторах. Постепенно прессинг от номинальных хозяев угасал и в конце матча уже не было заметно никаких следов от их преимущества после перерыва. А там и «полиграфы», если бы были более решительными в завершении собственных атак, могли бы обойтись без нервных последних секунд.

В следующие выходные луганская «Заря» сыграет в гостях у львовского «Руха», а посреди недели поедет на выездной матч Кубка Украины против «Олимпии» Савинцы, тогда как «Александрия» в чемпионате будет принимать донецкий «Шахтер».

Наши оценки:

«Заря» (замены): Дрышлюк – 6,0, Жуниньо – 6,0, Кораблин – 6,0, Вакула – 6,0, Горбач – б/о.

«Александрия» (замены): Смирный – 6,0, Мишнев – 6,0, Кампуш – 6,0, Костишин – 6,0, Погорилий – б/о.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 1:2

Голы: Джордан, 51 – Беззера, 24, Ковалец, 32

Предупреждения: Нваэзе, 30, Дрышлюк, 85, Яцык, 90+4

«Заря»: Турбаевский – Вантух (Жуниньо, 46), Джордан, Нваэзе (Вакула, 63), Тронтель – Башич, Мичин (Дрышлюк, 46), Яцык, Кирюханцев (Кораблин, 63) – Антюх, Герреро (Горбач, 78).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко (Кампуш, 71) – Шостак (Мишнев, 66), Калюжный, Ковалец (Смирный, 46) – Шулянский (Костышин, 71), Филиппов (Погорелый, 84), Беззера.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 8 (4) – 9 (4)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 0 – 1.

ЗАРЯ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C