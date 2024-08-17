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Премьер-лига
Заря
17.08.2024 13:00 – FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 15:45 | Обновлено 17 августа 2024, 16:31
962
2

Серия завершилась, другая – началась. Александрия в Киеве переиграла Зарю

Команда Руслана Ротаня идет без потерь очков с начала сезона

17 августа 2024, 15:45 | Обновлено 17 августа 2024, 16:31
962
2
Серия завершилась, другая – началась. Александрия в Киеве переиграла Зарю
УПЛ

Сезон украинской Премьер-лиги постепенно набирает обороты, и уже имеет при себе первые неожиданные результаты. Например, перед началом третьего тура национального первенства луганская «Заря» стояла на вершине турнирной таблицы с максимально возможным количеством добытых зачетных баллов. Где-то неподалеку от нее при этом находилась и «Александрия», которой, дали бы возможность, и она зацепилась за максимальный результат и в перенесенной игре против киевского «Динамо».

Однако это лишь предположение, тогда как куда более реальными вещами «полиграфы» и «мужики» занимались на поле столичного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в раннем слоте субботы. И если бы он еще и начался без этой лишней для всех задержки на полчаса из-за воздушной тревоги. Настроение команд это никоим образом не изменило – они и так боролись, как и планировали заранее, в первом тайме, но заставило нас анализировать события в режиме нон-стоп.

И действительно было, что анализировать уже по итогам первой половины матча, хотя она выдалась боевой и с лишь незначительным количеством голевых моментов. Дважды через левый фланг вскрывала чужих защиту «Заря», а соперники отвечали передачами в центральной зоне. Разница заключалась только в том, что хозяева ничего из своих возможностей не реализовали, тогда как оппоненты обеспечили преимущество еще до перерыва.

Провалы происходили в защите команды Юрия Коваля, когда Беззера и Шулянский оказывались на позиции Филиппова, и если первый с передачи центрального форварда забивал самостоятельно, то второй заработал не только предупреждение для Нваэзе и штрафной в опасной зоне, но и возможность для Ковальца отличиться ударом со стандарта прямо в левый нижний угол. На что рассчитывал Турбаевский со столь неудачной стенкой – вопрос открытый.

Вторая половина матча начиналась с двойной ротации в составе «Зари», поэтому команда Юрия Коваля подай бороться была настроена решительно. В отличие от соперников, которые решили сыграть чисто по счету и были близки к тому, чтобы прогореть. На 51 минуте навес углового с правого фланга от Кирюханцева завершился ударом головой на ближний от Джордана, и, судя по темпу луганчан в то время, могло стать очень горячо.

Предпосылки для этого были, однако в начале сезона выносливость футболистов еще не на том уровне, что отрабатывать 90 минут в одном темпе. Даже у «Зари», которая этим и славится на наших просторах. Постепенно прессинг от номинальных хозяев угасал и в конце матча уже не было заметно никаких следов от их преимущества после перерыва. А там и «полиграфы», если бы были более решительными в завершении собственных атак, могли бы обойтись без нервных последних секунд.

В следующие выходные луганская «Заря» сыграет в гостях у львовского «Руха», а посреди недели поедет на выездной матч Кубка Украины против «Олимпии» Савинцы, тогда как «Александрия» в чемпионате будет принимать донецкий «Шахтер».

Наши оценки:

«Заря» (замены): Дрышлюк – 6,0, Жуниньо – 6,0, Кораблин – 6,0, Вакула – 6,0, Горбач – б/о.

«Александрия» (замены): Смирный – 6,0, Мишнев – 6,0, Кампуш – 6,0, Костишин – 6,0, Погорилий – б/о.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 1:2

Голы: Джордан, 51 – Беззера, 24, Ковалец, 32

Предупреждения: Нваэзе, 30, Дрышлюк, 85, Яцык, 90+4

«Заря»: Турбаевский – Вантух (Жуниньо, 46), Джордан, Нваэзе (Вакула, 63), Тронтель – Башич, Мичин (Дрышлюк, 46), Яцык, Кирюханцев (Кораблин, 63) – Антюх, Герреро (Горбач, 78).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко (Кампуш, 71) – Шостак (Мишнев, 66), Калюжный, Ковалец (Смирный, 46) – Шулянский (Костышин, 71), Филиппов (Погорелый, 84), Беззера.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 8 (4) – 9 (4)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 0 – 1.

ЗАРЯ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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Віктор Коробка
Хоча минулий сезон був не найкращій у Зорі, але нинішня команда виглядає слабше, ніж торішня. Не схожі на себе Герреро, Антюх, Кірюханцев. Не вистачає Батагова, Бутко. Поки що на рівні грає тільки Яцик, але ми пам'ятаємо, що він арендований у Динамо і рано чи пізно піде, як Бражко. Не зрозуміло, чому не повернувся в рамку після травми основний воротар Зорі Мацапура. Будемо сподіватися, що команда, як і завжди, набере сили по ходу чемпіонату, заграють новачки (особливо надія на Корабліна) - і ми ще побачим ту Зорю, яка заробила призвисько "мужики".
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+2
Southeast*
Теперь и Шахтёр опять не страшен.   Да и Суркис заинтересует.
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+1
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