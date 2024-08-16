В 3-м туре украинской Премьер-Лиги в субботу 17 августа в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского «Заря» будет принимать «Александрию». Для номинальных хозяев поля это будет уже третий матч в турнире, причем оба предыдущих они выиграли. А александрийцы провели пока только один поединок и тоже добились победы.

Заря

Если в прошлом году «Заря» два стартовых матча Премьер-Лиги проиграла и сразу оказалась в самом низу турнирной таблицы, то на этот раз в обеих встречах начала сезона подопечные Юрия Коваля добились успеха и на данный момент являются единоличными лидерами. В первом круге луганская команда обыграла «Ингулец» 2:1, а неделю назад в Одессе нанесла поражение «Черноморцу» 1:0.

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Кстати, свой первый матч нового сезона «Заря» проводила тоже в столице на динамовском стадионе и тогда счет забитым голам у нее в этом чемпионате открыл хорватский полузащитник Яков Башич. А победный мяч уже в компенсированное арбитром время провел Александр Яцык. Что касается второго поединка, то в нем отличился главный бомбардир команды Герреро.

Уже после победы над одесситами луганский коллектив провел контрольный матч против клуба первой лиги «Диназа». В этой игре в основном выступали те футболисты, которые либо мало были задействованы в играх чемпионата, либо вообще не выходили на поле. «Заря» снова победила, теперь уже со счетом 4:2. Два гола забил Игорь Горбач, по одному Тимур Кораблин и Кирилл Дришлюк.

Александрия

Подопечные Руслана Ротаня первый тур нового чемпионата пропускали, а во втором в Черкассах сумели победить местный «ЛНЗ» 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва. Сперва точный удар по воротам соперников нанес Кирилл Ковалец, а закрепил успех команды бразильский легионер Безерра. Отметим, что незадолго до окончания матча в составе «Александрии» дебютировал Дмитрий Мишнев, который два предыдущих сезона выступал за «Зарю». Поэтому если тренер доверит ему выйти на поле в предстоящем поединке, то для Мишнева это будет принципиально важно.

Добавим, что кроме Мишнева новичками «Александрии» также являются уже достаточно опытные игроки Артем Шабанов, Александр Филиппов, Никита Кравченко. Все они вышли в стартовом составе александрийцев в Черкассах и внесли весомый вклад в победу своей новой команды. А еще в «Александрию» вернулся Артур Авагимян, который большую часть прошлого сезона провел в «Черноморце».

После игры с «ЛНЗ» Руслан Ротань был сдержан в своих эмоциях по случаю победы и сделал акцент на том, что игру команды надо еще улучшать. «Что касается игры, то мы обязательно разберем и проанализируем ее. Нужно улучшаться однозначно. Мы не делаем из этой победы каких-то веселых и радостных позиций. Но все-таки победа на старте – это очень приятно».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники провели друг с другом 26 матчей. Небольшое преимущество у «Зари» (10 побед), у «Александрии» - 8. Еще восемь раз команды сыграли вничью. Разница голов 28-20 в пользу «Зари». В предыдущем чемпионате оба матча завершились нулевыми ничьими. Но в Александрии последние двадцать минут гости играли в меньшинстве после удаления Джордана.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Нваэзе, Джордан, Тронтель, Мичин, Яцык, Башич, Кирюханцев, Антюх, Герреро

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Шостак, Шулянский, Филиппов, Безерра

Прогноз на противостояние:

Команды наверняка будут стремиться к тому, чтобы продолжить приятные для себя победные серии и упрочить места во главе турнирной таблицы. Но, учитывая, что соперники в последнее время в очных поединках не могут определить победителя, предположим, что и эта встреча завершится вничью – 1:1.

17 августа, суббота