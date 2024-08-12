Решили хладнокровно. Александрия комфортно обыграла ЛНЗ в Черкассах

Организаторы украинской Премьер-лиги решили, что провести второй тур национального первенства сразу в четыре дня будет наиболее целесообразным решением, поэтому матч в Черкассах между местным ЛНЗ и «Александрией» был только одним посреди дня в понедельник. Что интересно, «полиграфы» свой первый поединок этого сезона неделю назад не проводили, поэтому имели едва ли не самый большой отпуск среди всех команд национального первенства.

И это было неудивительно, потому что их главный тренер Руслан Ротань этим летом вошел в историю футбола нашей страны, возглавив первую олимпийскую сборную на Играх-2024 во Франции. И хотя итоговым результатом выступлений «сине-желтых» вряд ли кто-то был доволен в полной мере, однако свой след они все равно оставили.

А потом надо было возвращаться к делам клубного футбола, где подготовка команды к сезону была под большим вопросом ввиду отсутствия руководителя рядом с игроками, а вместе с тем и выходить играть против соперников, как говорится, «в накате», было еще тем вызовом. И уже с первых минут все эти недостатки сыгранности в действиях игроков «Александрии» стали заметными.

Однако они были недостаточно весомыми для того, чтобы хоть как-то влиять на ход событий на поле. ЛНЗ долго запрягал с созданием голевых моментов, и соперники усилиями Шулянского даже успели опередить хозяев в этом плане, но с точностью у футболистов «полиграфов» так же возникали проблемы.

«Сиреневые», наоборот, били точно, но очень редко, поэтому если эпизоды с участием Олейника и Ассинора завершились спасением ворот от защитника и голкипера гостей у самой линии ворот, то и голов по итогам первого тайма мы не увидели. А сама игра была, по большому счету, похожа на события недельной давности на этой же арене, куда тогда наведался «Левый берег» (1:0).

Единственное, и при этом очень существенное, отличие заключалось в том, что в той игре после перерыва ЛНЗ доминировал, а в этот раз фактически исчез с поля в плане атаки. Случается такое с командами иногда, что просто разваливается игра впереди прямо посреди встречи – такая же история произошла с черкасским клубом на этот раз. «Александрия» на фоне соперников была методично убедительной.

Команда Ротаня просто видела перед собой цель – забрать три очка – и шаг за шагом к ней шла. Надо было для этого забить два гола? Пожалуйста, игроки «полиграфов» их провели едва ли не пешком. Сначала разыграли угловой на 58 минуте на Кравченко, а тот подал на голову Ковальцу во вратарскую, а еще через четверть часа вывели Безерру на ударную позицию к правому флангу штрафной, а тот закрыл это противостояние с помощью рикошета от защитника. Без интриги.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ сыграет домашний матч против львовского «Руха», тогда как «Александрия» в гостях встретится с луганской «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

ЛНЗ – Александрия – 0:2

Ковалец, 58, Безерра, 73

Пасич, 75 – Безерра, 61, Смирний, 69, Кампос, 87

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Пасич (Муравский, 80), Бар, Яшари, Тилль, Олейник (Наумец, 80), Эйнел (Молло, 64), Асинор.

Александрия: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко (Кампос, 65), Калюжный, Ковалец (Мишнев, 77), Шостак (Смирный, 65), Шулянский, Филиппов (Погорелый, 77), Безерра (Авагимян, 85).

Арбитр: Денис Ризников (Каменское)

Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы).

ЛНЗ – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА