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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
12.08.2024 15:30 – FT 0 : 2
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 22:34 | Обновлено 12 августа 2024, 22:44
173
0

ЛНЗ – Александрия – 0:2. Ковалец и Альвина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура УПЛ

12 августа 2024, 22:34 | Обновлено 12 августа 2024, 22:44
173
0
ЛНЗ – Александрия – 0:2. Ковалец и Альвина. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

В матче 2-го тура УПЛ черкасская команда ЛНЗ проиграла «Александрии» со счетом 0:2.

Поединок прошел 12 августа на стадионе «Черкассы-Арена».

У гостей голы во втором тайме забили Кирилл Ковалец и Хуан Альвина Безерра.

УПЛ. 2-й тур, 12 августа, Черкассы

15:30. ЛНЗ Черкассы – Александрия – 0:2

Голы: Кирилл Ковалец, 58, Хуан Альвина Безерра, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кирилл Ковалец ЛНЗ Черкассы Хуан Альвина Безерра ЛНЗ - Александрия видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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