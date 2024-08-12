12.08.2024 15:30 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига12 августа 2024, 22:34 | Обновлено 12 августа 2024, 22:44
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ЛНЗ – Александрия – 0:2. Ковалец и Альвина. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура УПЛ
12 августа 2024, 22:34 | Обновлено 12 августа 2024, 22:44
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В матче 2-го тура УПЛ черкасская команда ЛНЗ проиграла «Александрии» со счетом 0:2.
Поединок прошел 12 августа на стадионе «Черкассы-Арена».
У гостей голы во втором тайме забили Кирилл Ковалец и Хуан Альвина Безерра.
УПЛ. 2-й тур, 12 августа, Черкассы
15:30. ЛНЗ Черкассы – Александрия – 0:2
Голы: Кирилл Ковалец, 58, Хуан Альвина Безерра, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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