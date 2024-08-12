В понедельник, 12 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между командами ЛНЗ Черкассы и «Александрия». Поединок пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», он же – Центральный стадион. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

ЛНЗ Черкассы

Команда из Черкасс в предыдущем сезоне 2023/2024 дебютировала в Украинской Премьер-лиге и завершила кампанию на 7-й позиции. В 30 матчах «фиолетовые» набрали 41 очко, одержав 11 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений (мячи 31-34).

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На финише сезона ЛНЗ выдал серию из трех победных матчей, обыграв поочередно «Колос» (3:1), «Зарю» (2:1) и «Ворсклу» (1:0).

Несмотря на высокое место в итоговой таблице сезона как для новичка лиги, руководство черкасского клуба летом распрощалось с теперь уже бывшим наставником коллектива Олегом Дулубом. В менеджменте ЛНЗ заявили, будто белорусский специалист запросил повышенный контракт, что противоречило возможностям клубной сметы.

Новым главным тренером ЛНЗ стал испанец Андрес Карраско, который в 2018-2019 гг. работал в структуре донецкого «Шахтера». Под началом нового наставника черкащане в рамках подготовки к новому сезону в УПЛ провели 7 летних спарринга. В них команда добилась четырех побед при одной ничьей и двух поражениях.

Летом ЛНЗ решил отказаться от услуг защитников Максима Ковалева и Олега Тарасенко, полузащитников Ивана Тищенко, Денис Долинского и Сергея Рыбалка, а также нападающих Назария Ныча и Алексея Хобленко.

В ряды черкасского коллектива влились защитники Айди Дайко («Лячи») и Илья Путря («Черноморец»), полузащитник Матей Ангелов («Работнички») и форвард Марк Ассинор («Подбрезова»).

Александрия

«Александрия» в предыдущем сезоне-2023/2024 заняла 8-е итоговое место – аккурат вслед за черкасским ЛНЗ. В 30 поединках кампании подопечные Руслана Ротаня набрали 34 очка – на 7 меньше, чем в итоге оказалось у черкащан. Трехцветные добились 8 побед, 10 раз сыграли вничью, проиграли в 12 поединках (мячи 30-38).

21 апреля этого в 25-м туре предыдущего сезона «Александрия» проиграла дома ЛНЗ со счетом 1:2. После этого команда выдала серию до финиша сезона из пяти встреч без поражения – 2 победы, 3 ничьи.

При летней подготовке к новым вызовам «Александрия» провела 4 контрольных спарринга (3 победы, 1 поражение). Череду спаррингов команда открыла победой над «Кудровкой» (3:1), после чего проиграла со счетом 1:2… ЛНЗ. А далее последовали победы над «Ингульцом» (2:1) и «Черноморцем» (2:0).

В межсезонье-2024 «Александрия» рассталась с защитниками Антоном Кравченко, полузащитниками Хулио Мадисоном, Богданом Белошевским, Владиславом Калитвинцевым, Николаем Михайленко и Артемом Кулаковским, а также нападающими Егором Гуничевым, Андреем Андрейчуком и Карвальо да Силва.

Новыми лицами в заявке александрийцев стали защитники Никита Кравченко и Артем Шабанов, хавбеки Дмитрий Мишнев, Артур Авагимян, Даниил Хан и Илья Баденко, нападающий Александр Филиппов.

Статистика встреч

В рамках Украинской Премьер-лиги ЛНЗ и «Александрия» провели между собой два поединка. Оба – в предыдущем сезоне 2023/2024.

В Черкассах в матче первого круга соперники разошлись миром – ничья 0:0. В ответной игре во втором круге в Александрии со счетом 2:1 победили черкащане.

Напомним, при подготовке к новому сезону 2024/2025 соперники встречались в товарищеском поединке. Игра, которая состоялась 17 июля, завершилась победой ЛНЗ – 2:1.

Прогноз на противостояние

Ярко выраженного фаворита в матче нет. Исключительно за счет родных стен шансы на победу у ЛНЗ расцениваются выше, нежели у «Александрии». Однако это условность, воплотить в жизнь которую черкасской команде, на наш взгляд, не удастся. Встреча, думается, принесет ничью и обязательно с забитыми голами.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Салиху, Пасич, Ангелов, Яшари, Тилль, Олейник, Роча Суареш, Ассинор.

Александрия: Шевченко – Мартынюк, Кравченко, Кампос, Логинов, Шабанов, Калюжный, Ковалец, Безерра, Мишнев, Филиппов.

12 августа, понедельник