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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
12.08.2024 15:30 – FT 0 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 18:49 | Обновлено 12 августа 2024, 18:57
294
0

Ротань с критикой и похвалой оценил победу Александрии над ЛНЗ

Наставник «горожан» – о гостевой победе во 2-м туре УПЛ

12 августа 2024, 18:49 | Обновлено 12 августа 2024, 18:57
294
0
Ротань с критикой и похвалой оценил победу Александрии над ЛНЗ
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился эмоциями от победы подопечных над ЛНЗ (2:0) в поединке 2-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Побеждать всегда приятно. Но хочется сделать комплимент моей команде – мы сегодня были действительно собраны на 100 процентов. Сегодня газон, к сожалению, был не слишком качественным. Мы все-таки хотели играть в футбол.

Во первом тайме у нас не получалось, во втором – вышли более собранными и реализовали свои моменты. Это важно. Первые победы всегда придают немного позитива, поэтому комплимент опять-таки моей команде.

Что касается игры, то мы обязательно разберем, проанализируем эту игру. Нужно улучшаться однозначно. Мы не делаем из этой победы каких-то веселых и радостных позиций наших. Но все-таки победа на старте – это очень приятно.

Что касается состава [«Александрии» на новый чемпионат], то действительно мы довольны. У нас появляется солидность, у нас появляется зрелость – то, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Это радует, но к пониманию нужно идти. Это все строится на тренировках и через игры, поэтому нужно время этим ребятам, чтобы понять нашу игру, понять наши принципы. И мы к этому идем. Но уже, скажем так, виток первый есть», – признался Ротань.

Ранее матч ЛНЗ – «Александрия» оценил главный тренер черкасской команды Андрес Карраско.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Александрия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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