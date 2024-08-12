Ротань с критикой и похвалой оценил победу Александрии над ЛНЗ

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился эмоциями от победы подопечных над ЛНЗ (2:0) в поединке 2-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Побеждать всегда приятно. Но хочется сделать комплимент моей команде – мы сегодня были действительно собраны на 100 процентов. Сегодня газон, к сожалению, был не слишком качественным. Мы все-таки хотели играть в футбол.

Во первом тайме у нас не получалось, во втором – вышли более собранными и реализовали свои моменты. Это важно. Первые победы всегда придают немного позитива, поэтому комплимент опять-таки моей команде.

Что касается игры, то мы обязательно разберем, проанализируем эту игру. Нужно улучшаться однозначно. Мы не делаем из этой победы каких-то веселых и радостных позиций наших. Но все-таки победа на старте – это очень приятно.

Что касается состава [«Александрии» на новый чемпионат], то действительно мы довольны. У нас появляется солидность, у нас появляется зрелость – то, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Это радует, но к пониманию нужно идти. Это все строится на тренировках и через игры, поэтому нужно время этим ребятам, чтобы понять нашу игру, понять наши принципы. И мы к этому идем. Но уже, скажем так, виток первый есть», – признался Ротань.

Ранее матч ЛНЗ – «Александрия» оценил главный тренер черкасской команды Андрес Карраско.