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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 18:15 | Обновлено 12 августа 2024, 18:20
663
1

Карраско назвал причины поражения ЛНЗ от Александрии

Наставник черкащан – о поединке 2-го тура УПЛ

12 августа 2024, 18:15 | Обновлено 12 августа 2024, 18:20
663
1
Карраско назвал причины поражения ЛНЗ от Александрии
ФК ЛНЗ Черкассы. Андрес Карраско

Главный тренер черкасского клуба ЛНЗ Андрес Карраско поделился мнением о домашнем поражении команды от «Александрии» (0:2) во 2-м туре Украинской Премьер-лиги:

«Что стало причиной поражения? Причина в том, что они смогли забить со стандарта. Вся суть – в этой одной ошибке, решившей игру. Потому что до этого гола мы имели над ними перевес, мы создавали моменты. Но очень тяжело играть на таком газоне, это почти невозможно.

Думаю, что именно недостаточная точность стала главной причиной того, что мы в первом тайме создали много моментов, но не смогли реализовать.

Во втором тайме у нас это уже не так хорошо получалось из-за пропущенного мяча. Мы пытались сравнять счет, но не сумели этого добиться.

Мы хотим бороться каждую игру, бороться в каждом отдельном действии в игре. Мы должны просто принять этот матч и быть смелыми в будущем», – заявил Карраско.

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Андрес Карраско ЛНЗ - Александрия ЛНЗ Черкассы Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: УПЛ-ТВ
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Panthera_onca__
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