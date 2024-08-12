В понедельник, 12 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между командами ЛНЗ Черкассы и «Александрия».

Поединок пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», он же – Центральный стадион. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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В рамках Украинской Премьер-лиги ЛНЗ и «Александрия» провели между собой два поединка. Оба – в предыдущем сезоне 2023/2024.

В Черкассах в матче первого круга соперники разошлись миром – ничья 0:0. В ответной игре во втором круге в Александрии со счетом 2:1 победили черкащане.

Напомним, при подготовке к новому сезону 2024/2025 соперники встречались в товарищеском поединке. Игра, которая состоялась 17 июля, завершилась победой ЛНЗ – 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.