Хотели и смогли. Заря в Одессе обыграла Черноморец
Луганчанам в Южной Пальмире хватило для победы одного гола
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 2-й тур
«Черноморец» – «Заря» – 0:1
Герреро, 50
Кисель, 38, Удод, 90+2 – Кораблин, 90+2.
«Черноморец»: Рудько, Кисель (Арсич, 74), Ермаков, Бутко, Удод, Савченко (Лотоцкий, 88), Васильев (Габелок, 54), Шпорн (Калин, 74), Янаков (Пшеничнюк, 54), Хобленко, Попов.
«Заря»: Турбаевский, Вантух (Жуниор, 87), Нваэзе, Джордан, Тронтель, Мичин (Кораблин, 63), Яцик, Башич, Кирюханцев (Вакула, 63), Антюх (Бенито, 70), Герреро (Горбач, 70).
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
ЧЕРНОМОРЕЦ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены «Черноморца»: Габелок – 5,5, Пшеничнюк – 5,5, Арсич – 5,5, Калин – 5,5, Лотоцкий – б/о.
Замены «Зари»: Кораблин – 6,0, Вакула – 6,0, Бенито – 5,5, Горбач – 5,5, Жуниор – б/о.
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