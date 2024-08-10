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Премьер-лига
Черноморец
10.08.2024 15:30 – FT 0 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 17:32 | Обновлено 10 августа 2024, 17:58
899
8

Хотели и смогли. Заря в Одессе обыграла Черноморец

Луганчанам в Южной Пальмире хватило для победы одного гола

10 августа 2024, 17:32 | Обновлено 10 августа 2024, 17:58
899
8
Хотели и смогли. Заря в Одессе обыграла Черноморец
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Черноморец» – «Заря» – 0:1

Герреро, 50

Кисель, 38, Удод, 90+2 – Кораблин, 90+2.

«Черноморец»: Рудько, Кисель (Арсич, 74), Ермаков, Бутко, Удод, Савченко (Лотоцкий, 88), Васильев (Габелок, 54), Шпорн (Калин, 74), Янаков (Пшеничнюк, 54), Хобленко, Попов.

«Заря»: Турбаевский, Вантух (Жуниор, 87), Нваэзе, Джордан, Тронтель, Мичин (Кораблин, 63), Яцик, Башич, Кирюханцев (Вакула, 63), Антюх (Бенито, 70), Герреро (Горбач, 70).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены «Черноморца»: Габелок – 5,5, Пшеничнюк – 5,5, Арсич – 5,5, Калин – 5,5, Лотоцкий – б/о.

Замены «Зари»: Кораблин – 6,0, Вакула – 6,0, Бенито – 5,5, Горбач – 5,5, Жуниор – б/о.

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Черноморец - Заря отчеты Черноморец Одесса Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 8
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FunnyCat_____
Черик выбрал себе эталонного физрука в тренера, так что не удивительно
Поменять Григорчука на Бабича - такое в здравом уме сложно представить
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+4
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Віктор Коробка
На жаль, злива внеска свої корективи: що поле, що гра стала в'язкою. Зорі дуже підфартило з суперниками у перших 2-х турах і за не дуже видовищної грі луганчани набрали 6 балів та очолюють табличку, з чим їх і вітаємо. Морякам же треба будувати нову команду - клуб не готовий до початку чемпіонату.
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+1
alex belogubko
ещё один проигрыш и отставка БАБИЧА --ЗАМЕНУ ОН УЖЕ ПОДГОТОВИЛ--не можешь не мучай ж--у
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+1
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Citrullus lanatus
Свои 6 в 2-х турах взяли и уже лидер.)
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0
Remark
Де комент від головного вболівальника Шахтаря; ой, попутав … Чорноморця тобто (я він себе позиціонує)?
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0
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