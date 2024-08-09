Во втором туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2024-2025 годов в субботу, 10 августа, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Заря». Хозяева поля, занявшие в предыдущем чемпионате Украины итоговое 12 место, проведут первую домашнюю игру в сезоне, в которой будут принимать «Зарю», занявшую 10 место.

Черноморец

Состав одесского клуба изменился почти на 90 процентов. Вместе с главным тренером «моряков» Романом Григорчуком, который возглавил азербайджанский «Нефтчи», корабль под названием «Черноморец» покинул ряд сильных исполнителей. В частности, в другие команды перешли Максим Брагару («Динамо»), Илья Путря («ЛНЗ»), Владимир Салюк («Металлист 1925»), Орест Кузык («Карпаты»). Андрей Штогрин, которого даже успели сделать капитаном на новый сезон, тоже перешел в «Нефтчи». Вернулся из аренды Артур Авагимян (в «Александрию»), не смог договориться о новом контракте Зиги Бадибанга, в «Ворсклу» перешли Лука Гучек и Самсон Иеде, и ряд других игроков покинули команду.

«Моряков» принял экс-наставник «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич, которому приходится строить новую команду, а состав одесситов пополнили вратарь Артур Рудько из «Шахтера», защитники Богдан Бутко из «Зари» и Борис Лотоцкий из винницкой «Нивы», полузащитник Богдан Билошевский из «Александрии», нападающие Алексей Хобленко из «ЛНЗ», и Денис Янаков из «Полесья», уже имевшие опыт выступлений за «Черноморец» (последние трое). Также на правах аренды перешли защитники «Шахтера» Роман Савченко и Даниил Удод, и перед самым стартом чемпионата к команде присоединились экс-капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок и форвард Кирилл Попов из «Колоса». И как по мне, «моряки» будут продолжать усиливать состав, ведь 18 игроков в основной обойме, где большая часть игроков, которым 19-20 лет, является очень малым количеством, а в случае травм или дисквалификаций команде придется брать игроков с U -19.

Учебно-тренировочные сборы в летний период «Черноморец» проводил в Украине, где сыграл 5 контрольных матчей. В одном из них одесситам удалось выиграть, дважды сыграть вничью и столько же раз проиграть. Обратим внимание, что в каждом из этих поединков одесситы пропускали от своих соперников (всего 11 голов), а в чужие ворота они забили 8 голов. В первой игре нового сезона «Черноморец» минимально проиграл «Кривбассу», но своей игрой оставил неплохие впечатления.

Заря

У луганчан тоже произошли изменения в составе, но не столь значительные, как у одесситов. Завершил карьеру из-за проблем со здоровьем Олег Данченко, в другие команды перешли Даниил Алефиренко («Колос»), Богдан Бутко («Черноморец»), Игорь Снурницын («Кривбасс»), Дмитрий Мишнев («Александрия»), Антон Жилкин («Ингулец»), Коджо Азиангбе («Аль-Наср», ОАЭ), и состав «Металлиста 1925» пополнили хавбеки Вячеслав Чурко и Денис Нагнойный. Также покинул «Зарю» капитан и один из лидеров команды Арсений Батагов, перешедший в турецкий «Трабзонспор». Однако несмотря на потери, на трансферном рынке команда смогла неплохо усилиться.

Арендные соглашения с «Зарей» продлили игроки «Динамо» Игорь Горбач и Александр Яцык, бразильский защитник Жордан стал полноценным игроком «мужиков» (до этого бразилец был в аренде). Также к команде присоединились легионеры Жан Тронтель (Словения) и Габриэль Эскинья (Австрия), ставшие первыми представителями своих стран в луганском клубе. Также перешли на правах аренды из «Динамо» защитник Алексей Гусев (сын известного Олега Гусева) и нигерийский хавбек Бенито, и из «Миная» перешли нападающий Владислав Вакула и полузащитник Тимур Кораблин.

Учебно-тренировочные сборы в летний период «Заря» проводила в Словении и провела за это время 7 контрольных матчей (2 победы, 3 ничьих и 2 поражения). И в первой игре нового сезона «Заря» победила новичка УПЛ – «Ингулец» 2:1, благодаря голу на последних минутах игры в исполнении Александра Яцыка.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге за последние 7 лет команды провели друг с другом 12 матчей. 8 раз побеждала «Заря», 2 победы у «Черноморца» и 2 раза была зафиксирована ничья. Разница мячей 23-9 в пользу «Зари». В первом круге в прошлом сезоне между командами была зафиксирована нулевая ничья. Во втором круге подопечные Юрия Коваля одержали минимальную победу 1:0 (победный мяч забил Горбач). Был еще поединок Кубка Украины, в котором «Черноморец» разгромил «Зарю» 4:1. Здесь забивали Васильев и Штогрин, который сделал хет-трик с одной стороны, и Герреро с другой.

Прогноз на противостояние

Это противостояние обещает быть интересным, ведь сейчас неплохо стартовавшая «Заря» будет стремиться держать неплохую планку и закрепиться как можно выше в таблице. Однако в соперниках у «Зари» одесситы вместе с Александром Бабичем, который точно знает, как надежно играть в обороне. Поэтому в этой игре «Заре» не так просто победить. Сделаем вывод, что самым вероятным вариантом будет ничья. Предположим, что 1:1.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Ермаков, Савченко, Арсич, Бутко, Шпорн, Васильев, Габелок, Янаков, Попов, Хобленко

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Жордан, Эскинья, Тронтель, Кирюханцев, Яцык, Башич, Мичин, Герреро, Горбач

Дмитрий ТЕЛИЦЫН

10 августа, суббота