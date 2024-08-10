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Премьер-лига
Черноморец
10.08.2024 15:30 – FT 0 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 20:20 |
204
0

Черноморец – Заря – 0:1. Луганчане лидируют в УПЛ. Обзор матча

Минимальная победа Зари в матче чемпионата Украины

10 августа 2024, 20:20 |
204
0
Черноморец – Заря – 0:1. Луганчане лидируют в УПЛ. Обзор матча
УПЛ

Заря в матче чемпионата Украины обыграла Черноморец 1:0 благодаря голу форварда Герреро. Для луганчан это вторая победа в сезоне, что позволяет лидировать в таблице.

У одесской команды ноль очков после двух поражений 0:1 на старте чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Черноморец» – «Заря» – 0:1
Гол: Герреро, 50

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Черноморец - Заря видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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