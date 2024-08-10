Заря в матче чемпионата Украины обыграла Черноморец 1:0 благодаря голу форварда Герреро. Для луганчан это вторая победа в сезоне, что позволяет лидировать в таблице.

У одесской команды ноль очков после двух поражений 0:1 на старте чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Черноморец» – «Заря» – 0:1

Гол: Герреро, 50