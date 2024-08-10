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Премьер-лига
Черноморец
10.08.2024 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 09:22 | Обновлено 10 августа 2024, 09:27
52
0

Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 2-го тура чемпионата Украины по футболу сезона-2024/2025

10 августа 2024, 09:22 | Обновлено 10 августа 2024, 09:27
52
0
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 10 августа, состоится матч 2-го тура в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025, в котором отношения выяснят «Черноморец» Одесса и «Заря» Луганск.

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украинской Премьер-Лиге за последние 7 лет команды провели друг с другом 12 матчей.

8 раз побеждала «Заря», 2 победы у «Черноморца» и 2 раза была зафиксирована ничья. Разница мячей 23-9 в пользу «Зари».

В первом круге в прошлом сезоне между командами была зафиксирована нулевая ничья. Во втором круге подопечные Юрия Коваля одержали минимальную победу со счетом 1:0 (победный мяч забил Горбач).

Был еще поединок Кубка Украины, в котором «Черноморец» разгромил «Зарю» – 4:1. Забивали Васильев и Штогрин, который сделал хет-трик с одной стороны, и Герреро – с другой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Черноморец Одесса Заря Луганск Черноморец - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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