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Премьер-лига
Черноморец
10.08.2024 15:30 – FT 0 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 02:41 |
77
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли еще забивать Черноморцу и закрывать поединок»

Тренер Зари прокомментировал минимальную победу над одесситами во 2-м туре УПЛ

11 августа 2024, 02:41 |
77
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли еще забивать Черноморцу и закрывать поединок»
ФК Черноморец. Младен Бартулович

10 августа состоялся 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Черноморец и Заря. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.

После завершения встречи наставник луганского коллектива Младен Бартулович прокомментировал победу своих подопечных:

«Благодарю нашу команду за важную победу. Очень тщательно готовились к игре. Понимали, что соперник будет играть больше от обороны. Надо было иметь терпение. Иметь шанс и использовать его. Были еще моменты. Могли еще забивать и закрывать поединок. Поздравляю всех болельщиков «Зари» с победой.

Благо, мы создаем моменты. Реализация придет. Мы над этим работаем. Трудно было, но мы создавали моменты. Самое главное – это победа.

Всегда каждый тренер хочет, чтобы была конкуренция, и мы стремимся к этому. У нас хорошее усиление, есть конкуренция. Есть игроки, которые могут выйти на замену и усилить игру. Это очень хорошо», – сказал Бартулович.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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Младен Бартулович пресс-конференция Черноморец Одесса Заря Луганск Черноморец - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Заря Луганск
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