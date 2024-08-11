Младен БАРТУЛОВИЧ: «Могли еще забивать Черноморцу и закрывать поединок»
Тренер Зари прокомментировал минимальную победу над одесситами во 2-м туре УПЛ
10 августа состоялся 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Черноморец и Заря. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.
После завершения встречи наставник луганского коллектива Младен Бартулович прокомментировал победу своих подопечных:
«Благодарю нашу команду за важную победу. Очень тщательно готовились к игре. Понимали, что соперник будет играть больше от обороны. Надо было иметь терпение. Иметь шанс и использовать его. Были еще моменты. Могли еще забивать и закрывать поединок. Поздравляю всех болельщиков «Зари» с победой.
Благо, мы создаем моменты. Реализация придет. Мы над этим работаем. Трудно было, но мы создавали моменты. Самое главное – это победа.
Всегда каждый тренер хочет, чтобы была конкуренция, и мы стремимся к этому. У нас хорошее усиление, есть конкуренция. Есть игроки, которые могут выйти на замену и усилить игру. Это очень хорошо», – сказал Бартулович.
События матча
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