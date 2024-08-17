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Премьер-лига
Заря
17.08.2024 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 00:04 |
25
0

Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

17 августа 2024, 00:04 |
25
0
Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 17-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 13:00.

Команда Юрий Коваля идет без потерь очков. Футболисты Руслана Ротаня, формально, тоже, но свой матч первого тура «Александрия» пропускала. Однако у обеих команд дуэли были против соперников, которые рассчитывают в этом сезоне на менее высокие позиции в чемпионате, а вот в очных встречах «мужики» и «полиграфы» в прошлом сезоне даже голами не порадовали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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