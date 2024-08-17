В субботу, 17-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 13:00.

Команда Юрий Коваля идет без потерь очков. Футболисты Руслана Ротаня, формально, тоже, но свой матч первого тура «Александрия» пропускала. Однако у обеих команд дуэли были против соперников, которые рассчитывают в этом сезоне на менее высокие позиции в чемпионате, а вот в очных встречах «мужики» и «полиграфы» в прошлом сезоне даже голами не порадовали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.