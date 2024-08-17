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Премьер-лига
Заря
17.08.2024 13:00 – FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 16:24 | Обновлено 17 августа 2024, 16:41
548
0

Заря – Александрия – 1:2. Видео голов и обзор

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура УПЛ

17 августа 2024, 16:24 | Обновлено 17 августа 2024, 16:41
548
0
Заря – Александрия – 1:2. Видео голов и обзор
ФК Александрия

17 августа состоялся матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Заря» Луганск и «Александрия».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 1:2

Голы: Джордан, 51 – Безерра, 24, Ковалец, 32

«Заря»: Турбаевский – Вантух (Жуниньо, 46), Джордан, Нваэзе (Вакула, 63), Тронтель – Башич, Мичин (Дрышлюк, 46), Яцык, Кирюханцев (Кораблин, 63) – Антюх, Герреро (Горбач, 78).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко (Кампуш, 71) – Шостак (Мишнев, 66), Калюжный, Ковалец (Смирный, 46) – Шулянский (Костышин, 71), Филиппов (Погорелый, 84), Безерра.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан (Заря).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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