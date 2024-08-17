Малиновский начинает сезон в старте. Первый матч – с чемпионом

В 19:30 начнется матч 1-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Интером, а на игру против чемпиона в составе Грифонов в основе выйдет Руслан Малиновский.

Ожидается, что после того, как Дженоа потерял ряд игроков и почти не усилил состав, у украинского хавбека будет больше игрового времени.

В прошлом сезоне Руслан забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.