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Италия
17 августа 2024, 18:56 | Обновлено 17 августа 2024, 18:58
417
0

Малиновский начинает сезон в старте. Первый матч – с чемпионом

Руслан получил шанс в основе

17 августа 2024, 18:56 | Обновлено 17 августа 2024, 18:58
417
0
Малиновский начинает сезон в старте. Первый матч – с чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В 19:30 начнется матч 1-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Интером, а на игру против чемпиона в составе Грифонов в основе выйдет Руслан Малиновский.

Ожидается, что после того, как Дженоа потерял ряд игроков и почти не усилил состав, у украинского хавбека будет больше игрового времени.

В прошлом сезоне Руслан забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.

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Дженоа Руслан Малиновский Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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