Италия17 августа 2024, 18:56 | Обновлено 17 августа 2024, 18:58
417
0
Малиновский начинает сезон в старте. Первый матч – с чемпионом
Руслан получил шанс в основе
17 августа 2024, 18:56 | Обновлено 17 августа 2024, 18:58
417
0
В 19:30 начнется матч 1-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Интером, а на игру против чемпиона в составе Грифонов в основе выйдет Руслан Малиновский.
Ожидается, что после того, как Дженоа потерял ряд игроков и почти не усилил состав, у украинского хавбека будет больше игрового времени.
В прошлом сезоне Руслан забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2024, 13:35 6
Динамо прошло в Глазго шотландский барьер, а Кривбасс перешел из ЛЕ в ЛК
Футбол | 17 августа 2024, 18:45 2
Фрагменты матча чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2024, 19:55
Футбол | 16.08.2024, 19:35
Футбол | 17.08.2024, 19:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2024, 20:55 4
15.08.2024, 16:16 6
15.08.2024, 19:17 8
16.08.2024, 00:19 10
16.08.2024, 22:24 1
16.08.2024, 05:39 15
16.08.2024, 02:19 2
16.08.2024, 08:30 6