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17.08.2024 22:30 - : -
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Испания
17 августа 2024, 03:20 | Обновлено 17 августа 2024, 03:35
24
0

Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 августа в 22:30 по Киеву

17 августа 2024, 03:20 | Обновлено 17 августа 2024, 03:35
24
0
Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа на «Месталье» пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда была поручена местной легенде, Рубену Барахе, позапрошлой зимой. Казалось бы, экс-полузащитник должен был стать, в первую очередь, неким громоотводом от Питера Лима, оградить его от нового вала ненависти фанатов на фоне того, куда пришли лос чес при Гаттузо. Но оказалось, что и тренировать получается у местного кумира неплохо. Он спокойно закончил позапрошлую темпораду, а в 2023/2024 клуб даже периодически намекал на борьбу за еврокубки, закончив в итоге сезон на 9-й позиции. При этом обойму сохранили, за редкими исключениями типа окончания аренды Яремчука. Может еще уйти герой Евро, Мамардашвили - заранее позвали другого голкипера, Димитриевски. Но в целом стартует в сезоне привычная обойма, и даже странно, что в контрольных поединках она демонстрирует столь убогие результаты летом.

Барселона

Клуб тоже пытался сделать то, что худо-бедно получилось у летучих мышей: превратить местного легендарного полузащитника в культового наставника - в конце концов, у Гвардиолы и Луиса Энрике же получилось. Думали, что и Хави призван добывать славу для Каталонии уже не на поле, а на тренерском мостике. Но если 2023-й год принес Суперкубок и победу в Примере, то следующий цикл - в основном разочарования. Экс-хавбек анонсировал уход и передумывал, но в итоге Лапорта снял его и сделал ставку на Флике. За Ханси - требл в Баварии, против - дальнейший провал в сборной Германии. С немцем оттуда, как оказалось, приехал и Дани Ольмо. Но при этом проблемная позиции центрального полузащитника не закрыта: от Канте отказался новый тренер, более того, Ориоля Ромеу отправили в соседнюю Жирону.

Статистика личных встреч

Все, что получилось у Валенсии в 7 последних очных поединках, это отобрать раз очки у сине-гранатовых, сведя поединок вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех гостей. Это дебют Флика, и его каталонцы не испортят, выиграв данный поединок у удобного соперника (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
17 августа 2024 -
22:30
Барселона
Победа Барселоны 1.70 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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