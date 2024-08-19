Тренер Барселоны: «Левандовски – это настоящий профессионал»

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч против «Валенсии»:

– Мы знали, что «Валенсия» – сложная команда, они усложнили нам задачу в первом тайме, но мы рады трем очкам. Молодые игроки из Ла Масии уже показали в предсезонке, во время турне по США, что они могут играть в нашей команде, и я очень доволен их игрой на поле. Марк Берналь провел очень хорошую игру

– Роберт Левандовски забил два гола. Некоторые люди говорят, что он уже слишком старый.

– Он настоящий профессионал. Мы все видели его сегодня в защите. Это важно для нас. Мы должны защищаться и атаковать как команда. Он забивает голы и находится в той зоне, где ему нравится играть.

– Почему сегодня не играл Гюндоган?

– У него были некоторые последствия после рассечения в понедельник, и он не был готов на 100%. Я поговорил с ним о его самочувствии и обо всем остальном. У меня есть ощущение, что он останется.

– Как вы прокомментируете игру Ламина Ямала?

– Ламин – фантастический игрок, и я рад, что он с нами. Мы должны многое улучшить в сегодняшней игре. Мы провели отличный поединок, он был очень напряженным, и мы заслужили три очка.

Ламин может стать вариантом для игры позади Левандовски. Каждый может сыграть на разных атакующих позициях. Я доволен тем, как мы сыграли во втором тайме, и мы сосредоточимся на этом.

Мне неважно, сколько игроков Ла Масии в команде, это невероятно, потому что они обладают необходимыми качествами. Это фантастика, и это очень помогает нам как в предсезонке, так и в начале сезона.