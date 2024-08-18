Дубль Левандовски. Барселона сделала камбек в матче против Валенсии

Состоялась игра 1 тура нового сезона испанской Ла Лиги, в которой каталонская «Барселона» ездила в гости к «Валенсии». Игра стала дебютной для нового тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика.

На 41 минуте хозяева вышли вперед после того, как Уго Дуро замкнул навес. Однако удалось отыграться еще до перерыва. Левандовски опередил защитников и замкнул удар/прострел Ямала.

Во втором тайме «летучие мыши» пробовали отыграться, но сначала пропустили второй гол после фола Москеры в своем штрафном и гола Левандовски с «точки», а затем не пропустили еще только усилиями Мамардашвили в воротах.

В итоге «Барселона» под руководством нового тренера одержала нелегкую, но очень важную победу.

В еще одном матче дня «Осасуна» и «Леганес» разошлись миром со счетом 1:1.

Чемпионат Испании. 1 тур

Валенсия – Барселона – 1:2

Голы: Дуро, 41 – Левандовски, 45+5, 49

Валенсия: Мамардашвили, Корреа, Москера, Гасеровски, Васкес (Техон, 77), Рафа Мир (Оторби, 77), Пепелу, Герра (Гильямон, 86), Диего Лопес (Фулкье, 66), Алмейда (Дани Гомес, 66), Дуро

Барселона: тер Штеген, Кунде, Кубарси (Кристенсен, 64), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 64), Берналь (Эрик Гарсия, 71), Касадо, Ямаль (Виктор, 86), Рафинья, Ферран Торрес (Педри, 64), Левандовски

Осасуна – Леганес – 1:1

Голы: Сориано, 80, аг – Хуан Крус, 22