Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Левандовски. Барселона сделала камбек в матче против Валенсии
Чемпионат Испании
Валенсия
17.08.2024 22:30 – FT 1 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 августа 2024, 02:25 | Обновлено 18 августа 2024, 02:30
110
0

Дубль Левандовски. Барселона сделала камбек в матче против Валенсии

Каталонская команда под руководством Флика начала сезон с победы

18 августа 2024, 02:25 | Обновлено 18 августа 2024, 02:30
110
0
Дубль Левандовски. Барселона сделала камбек в матче против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась игра 1 тура нового сезона испанской Ла Лиги, в которой каталонская «Барселона» ездила в гости к «Валенсии». Игра стала дебютной для нового тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика.

На 41 минуте хозяева вышли вперед после того, как Уго Дуро замкнул навес. Однако удалось отыграться еще до перерыва. Левандовски опередил защитников и замкнул удар/прострел Ямала.

Во втором тайме «летучие мыши» пробовали отыграться, но сначала пропустили второй гол после фола Москеры в своем штрафном и гола Левандовски с «точки», а затем не пропустили еще только усилиями Мамардашвили в воротах.

В итоге «Барселона» под руководством нового тренера одержала нелегкую, но очень важную победу.

В еще одном матче дня «Осасуна» и «Леганес» разошлись миром со счетом 1:1.

Чемпионат Испании. 1 тур

Валенсия – Барселона – 1:2

Голы: Дуро, 41 – Левандовски, 45+5, 49

Валенсия: Мамардашвили, Корреа, Москера, Гасеровски, Васкес (Техон, 77), Рафа Мир (Оторби, 77), Пепелу, Герра (Гильямон, 86), Диего Лопес (Фулкье, 66), Алмейда (Дани Гомес, 66), Дуро

Барселона: тер Штеген, Кунде, Кубарси (Кристенсен, 64), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 64), Берналь (Эрик Гарсия, 71), Касадо, Ямаль (Виктор, 86), Рафинья, Ферран Торрес (Педри, 64), Левандовски

Осасуна – Леганес – 1:1

Голы: Сориано, 80, аг – Хуан Крус, 22

События матча

49’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
По теме:
Барса, хватить спать на старых вымпелах времен Месси! 
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Полесье – Ингулец – 1:1. Новичок остановил Волков. Обзор матча
Валенсия Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роберт Левандовски видео голов и обзор Ханс-Дитер Флик Уго Дуро
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ВАНАТ: «На кону – выход в основной этап ЛЧ. Будет интересно»
Футбол | 17 августа 2024, 23:51 0
Владислав ВАНАТ: «На кону – выход в основной этап ЛЧ. Будет интересно»
Владислав ВАНАТ: «На кону – выход в основной этап ЛЧ. Будет интересно»

Форвард оценил матч УПЛ и предстоящую игру в ЛЧ

Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Футбол | 17 августа 2024, 19:56 133
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове

Волевая победа команды Шовковского между раундами квалификации Лиги чемпионов

Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Футбол | 17.08.2024, 13:35
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Теннис | 17.08.2024, 04:12
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Футбол | 17.08.2024, 21:23
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
17.08.2024, 08:59
Футбол
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
16.08.2024, 10:12
Бокс
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 19
Футбол
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
17.08.2024, 08:02 84
Футбол
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
16.08.2024, 03:59 3
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
16.08.2024, 09:20
Бокс
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
16.08.2024, 22:24 1
Теннис
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
16.08.2024, 20:40 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем