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Испания
17 августа 2024, 12:06 | Обновлено 17 августа 2024, 12:14
913
3

Заменит легенду. Флик назвал нового капитана Барселоны

Наставник «блауграны» – об игроке команды с особым статусом

17 августа 2024, 12:06 | Обновлено 17 августа 2024, 12:14
913
3
Заменит легенду. Флик назвал нового капитана Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о том, что немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген будет новым капитаном команды после ухода из клуба легендарного Сержи Роберто.

«Кто будет капитаном? Марк наш капитан. На следующей неделе мы будем голосовать за остальных капитанов», – заявил Флик.

Ранее наставник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Валенсии» в 1-м туре Ла Лиги.

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Ханс-Дитер Флик Марк-Андре тер Штеген Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 3
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T-800
но если посмотреть на аутрайты ЛЧ, то у Барселоны больше шансов взять кубок, чем у Байерна (*15,000 и *26,000) и почти на одном уровне с Баварией (*13,000), которая может на любом Вильярреале пролететь...
*с уч. маржи пиннаклспортс
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-1
T-800
если смотреть на те же котировки букмекеров, то шанс выиграть чемпионат(ы):
Бавария 1,500
Байер Л. 3,490
БВБ 11,050
РМА 1,398
Барселона 4,260
Атлетико 11,030
(с уч. маржи)
+/- ЛаЛига с Бундеслигой как под копирку должны пройти, как минимум изначальное положение похоже как им видится, но посмотримс на итоги
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-1
T-800
осталось выиграть ушастый в качестве капитана а-ля Субисаретта
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-1
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Теннис
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