Испания17 августа 2024, 12:06 | Обновлено 17 августа 2024, 12:14
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Заменит легенду. Флик назвал нового капитана Барселоны
Наставник «блауграны» – об игроке команды с особым статусом
17 августа 2024, 12:06 | Обновлено 17 августа 2024, 12:14
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о том, что немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген будет новым капитаном команды после ухода из клуба легендарного Сержи Роберто.
«Кто будет капитаном? Марк наш капитан. На следующей неделе мы будем голосовать за остальных капитанов», – заявил Флик.
Ранее наставник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Валенсии» в 1-м туре Ла Лиги.
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*с уч. маржи пиннаклспортс
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Байер Л. 3,490
БВБ 11,050
РМА 1,398
Барселона 4,260
Атлетико 11,030
(с уч. маржи)
+/- ЛаЛига с Бундеслигой как под копирку должны пройти, как минимум изначальное положение похоже как им видится, но посмотримс на итоги