Заменит легенду. Флик назвал нового капитана Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о том, что немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген будет новым капитаном команды после ухода из клуба легендарного Сержи Роберто.

«Кто будет капитаном? Марк наш капитан. На следующей неделе мы будем голосовать за остальных капитанов», – заявил Флик.

Ранее наставник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Валенсии» в 1-м туре Ла Лиги.