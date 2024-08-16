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16 августа 2024, 14:25 | Обновлено 16 августа 2024, 15:52
372
0

ФЛИК: «Надеюсь, мы покажем хорошее шоу и сможем победить»

Новоиспеченный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Валенсии»

16 августа 2024, 14:25 | Обновлено 16 августа 2024, 15:52
372
0
ФЛИК: «Надеюсь, мы покажем хорошее шоу и сможем победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Новоиспеченный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча против «Валенсии»

– Мы с нетерпением ждем нашего дебюта в Валенсии. Мы знаем, что там царит особая атмосфера. Мы новички в Ла Лиге и с нетерпением ждем этого. Будет сложно, потому что «Валенсия» хорошо играет, используя расстановку 4-4-2. Они любят играть в атаке.

– Регистрация игроков?

– Сейчас у нас 22-23 игрока. Посмотрим завтра. Сейчас все находятся в составе и могут сыграть завтра. Дани Ольмо пока не может сыграть завтра, потому что он прибыл недавно и мало тренировался. Он должен сначала потренироваться, чтобы помочь нам.

Педри? Я был очень рад его возвращению. Педри – особенный игрок, и он один меняет команду. Посмотрим завтра, может быть, во втором тайме он сможет нам помочь. Надеюсь, он будет в Валенсии.

– Ямал может сыграть?

– Да

– Что касаемо возвращения Френки и Фати?

– Я настроен оптимистично, но у нас еще есть время. У нас в составе есть еще игроки, и я надеюсь, что они смогут вернуться как можно скорее, но у меня нет определенной даты их возвращения. Их восстановление идет по правильному пути.

– Ваши чувства?

– Я доволен теми игроками, которые у меня есть сейчас. Остальное мы не знаем. Когда я подписывал контракт, я знал, что это будет нелегко, но я очень верю в клуб и доволен тем, что показала команда. Когда вернутся травмированные игроки, я уверен, что мы будем очень сильной командой.

– Роль Кристенсена?

– Я не хочу много говорить о стартовом составе, я никогда этого не делаю. Насчет матча за кубок Гампера нет никаких оправданий, мы смирились с этим. Команда была немного уставшей, потому что мы очень много тренировались. Это была не самая удачная игра, потому что если ты выигрываешь, то обретаешь уверенность, но мы восстановили силы.

– Кто станет четвертым капитаном? Кто будут общаться с судьями?

– Перед матчем мы поговорим с судьей и скажем ему, какой игрок будет вести диалог. Штеген — наш первый капитан. На следующей неделе мы проголосуем за четвертого капитана.

– Гави?

– Я рад видеть Гави на поле. Он хорошо восстанавливается, но ему нужно время.

– Проблемы с регистрацией игроков и ситуация на трансферном рынке вас беспокоит?

– Давайте сосредоточимся на том, на что мы можем повлиять. У меня есть опыт, и я приехал сюда, принимая факты, которые я не могу контролировать. Надеюсь, мы покажем хорошее шоу и сможем победить в Валенсии.

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Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига пресс-конференция
Алексей Тиньков Источник: ФК Барселона
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