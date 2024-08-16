Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте

15 августа состоялся матч отбора в Лигу конференций сезона 24/25 между польским «Шленском» и швейцарским «Санкт-Галленом».

Первая встреча завершилась 2:0 в пользу «Санкт-Галлена» и польскому клубу пришлось атаковать с первых минут матча. Уже на 10-й минуте «Шленск» открыл счет, однако гол команды из Вроцлава был отменен из-за оффсайда. Спустя 11 минут после отмененного гола, вперед вышел уже колектив из Швейцарии и общий счет стал 3:0 в пользу «Санкт-Галлена».

Однако под конец первого тайма команда из Польши показала что-то невероятное, забив 3 гола за 8 минут. На 41-й сравняли счет в матче, на 43-й вышли вперед, а на 45+3 сумели сравнять счет по сумме двух встреч (3-3).

Весь второй тайм шел в умеренном темпе и матч близился к овертаймам. Но на 77-й минуте Алекс Петков получил вторую желтую карточку и оставил «Шленск» в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, «Санкт-Галлен» не особо шел в атаку. Перед тем, как закончится основное время игры, судья добавил 12 минут. Даже несмотря на 102 сыгранные минуты, игра близилась к дополнительному времени.

Ход матча перевернулся на 90+12 минуте, когда вторую желтую карточку получил игрок «Шленска» – Матиас Нахуэл. Кроме удаления, судья также назначил пенальти в ворота польской команды. На 90+15 минуте к точке подошел игрок «Санкт-Галлена» и не сумел забить с точки. Казалось бы, что теперь точно встреча должна перейти в овертаймы.

Однако судья решил воспользоваться VAR и увидел, что вратарь польской команды не оставил на линии ни одной ноги во время отбитого пенальти. Согласно правилам футбола, в таком случае назначается повторное пенальти. Второй удар Виллем Геббелс успешно реализовал и вывел свою команду вперед на 90+18 минуте.

Несмотря на игру 9 в 11, футболисты «Шленска» бежали в атаку и создавали опасные моменты. На 90+22 минуте футболист польской команды Арнау Ортис после контакта с защитником противоположной команды упал на газон и просил пенальти. Поводов для удара с точки судья не обнаружил, а вот причину дать вторую желтую нашел. Игрок польской команды получил удаление за споры с судьей.

В конечном итоге судья завершил матч на 90+24 минуте, а после матча команды устроили потасовку.

Лига конференций. 3-й раунд квалификации Q3

Ответный матч. Вроцлав (Польша), 15 августа

Шленск (Польша) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 3:2

Голы: Шварц 41, Самец-Талар 43, Петков 45+3 – Тома 21, Геббелс 90+18.

Удаления: Петков 77, Нахуэл 90+12, Ортиз 90+22.

Первый матч – 0:2