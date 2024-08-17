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Англия
17 августа 2024, 19:45 | Обновлено 17 августа 2024, 19:46
4708
2

Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ

Оценки от низкой до достаточно высокой

17 августа 2024, 19:45 | Обновлено 17 августа 2024, 19:46
4708
2
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу сразу три украинских игрока провели первые матчи в новом сезоне АПЛ. Арсенал Александра Зинченко обыграл Вулверхэмптон, Эвертон Виталия Миколенко уступил Брайтону, а Борнмут Илья Забарного сыграл вничью с Ноттингем Форест.

Учитывая поражение 0:3, нет ничего удивительного в низкой оценке Миколенко, игру которого WhoScored оценил в 5,8 баллов. Чуть лучше ситуация у Забарного. Команда сыграла 1:1, а Илья получит 6,7 балла. Выше всех оценили Зинченко (7 баллов) за победу 2:0.

Отметим, что Александр за 69 минут на поле сделал 87% точных передач и два перехвата.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный Александр Зинченко Арсенал Лондон
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Serhii P.
Зіна норм відіграв
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+2
contr
Гівно твоя Зіна як і ти ☝️
Ответить
-1
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