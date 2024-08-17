Саудовская Аравия17 августа 2024, 21:12 | Обновлено 17 августа 2024, 21:42
3629
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Роналду забил, Аль-Наср разгромно проиграл матч за Суперкубок
Гола португальца для успеха не хватило
17 августа 2024, 21:12 | Обновлено 17 августа 2024, 21:42
3629
0
Состоялся матч за Суперкубок Саудовской Аравии между Аль-Насром и Аль-Хилялем.
В составе Аль-Насра гол забил Криштиану Роналду, однако для победы этого не хватило. На это соперник ответил четырьмя точными ударами и забрал трофей.
У победителей отличилась сербская связка Милинкович-Савич – Митрович: первый забил гол, а у второго два мяча и результативная передача.
Суперкубок Саудовской Аравии. Финал
Аль-Наср – Аль-Хиляль 1:4
Голы: Роналду, 44 – Милинкович-Савич, 55, Митрович, 63, 69, Мальком, 72
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