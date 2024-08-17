Роналду забил, Аль-Наср разгромно проиграл матч за Суперкубок

Состоялся матч за Суперкубок Саудовской Аравии между Аль-Насром и Аль-Хилялем.

В составе Аль-Насра гол забил Криштиану Роналду, однако для победы этого не хватило. На это соперник ответил четырьмя точными ударами и забрал трофей.

У победителей отличилась сербская связка Милинкович-Савич – Митрович: первый забил гол, а у второго два мяча и результативная передача.

Суперкубок Саудовской Аравии. Финал

Аль-Наср – Аль-Хиляль 1:4

Голы: Роналду, 44 – Милинкович-Савич, 55, Митрович, 63, 69, Мальком, 72