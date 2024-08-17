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Саудовская Аравия
17 августа 2024, 21:12 | Обновлено 17 августа 2024, 21:42
3629
0

Роналду забил, Аль-Наср разгромно проиграл матч за Суперкубок

Гола португальца для успеха не хватило

17 августа 2024, 21:12 | Обновлено 17 августа 2024, 21:42
3629
0
Роналду забил, Аль-Наср разгромно проиграл матч за Суперкубок
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч за Суперкубок Саудовской Аравии между Аль-Насром и Аль-Хилялем.

В составе Аль-Насра гол забил Криштиану Роналду, однако для победы этого не хватило. На это соперник ответил четырьмя точными ударами и забрал трофей.

У победителей отличилась сербская связка Милинкович-Савич – Митрович: первый забил гол, а у второго два мяча и результативная передача.

Суперкубок Саудовской Аравии. Финал

Аль-Наср – Аль-Хиляль 1:4
Голы: Роналду, 44 – Милинкович-Савич, 55, Митрович, 63, 69, Мальком, 72

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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