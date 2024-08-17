Де Росси сравнил Довбика и Лукаку перед первым матчем нового сезона

В воскресенье «Рома» откроет новый сезон Серии A матчем против «Кальяри», а наставник римлян Даниэле Де Росси оценил новичка Артема Довбика и бывшего форварда команды Ромелу Лукаку.

«По своим характеристикам Довбик не сильно отличается от Лукаку. Достаточно быстрый форвард, хорошо завершает атаки, использует много моментов и качественно играет на свободном пространстве».

«Думаю, указания для Артема будут похожими (на Лукаку – прим), но мы пока стараемся его не загружать этим», – сказал Де Росси.

Ожидается, что украинец получит шанс дебютировать за новую команду.