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  4. Де Росси сравнил Довбика и Лукаку перед первым матчем нового сезона
Италия
17 августа 2024, 20:45 |
720
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Де Росси сравнил Довбика и Лукаку перед первым матчем нового сезона

Украинец пришел на замену бельгийцу

17 августа 2024, 20:45 |
720
0
Де Росси сравнил Довбика и Лукаку перед первым матчем нового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Де Росси и Довбик

В воскресенье «Рома» откроет новый сезон Серии A матчем против «Кальяри», а наставник римлян Даниэле Де Росси оценил новичка Артема Довбика и бывшего форварда команды Ромелу Лукаку.

«По своим характеристикам Довбик не сильно отличается от Лукаку. Достаточно быстрый форвард, хорошо завершает атаки, использует много моментов и качественно играет на свободном пространстве».

«Думаю, указания для Артема будут похожими (на Лукаку – прим), но мы пока стараемся его не загружать этим», – сказал Де Росси.

Ожидается, что украинец получит шанс дебютировать за новую команду.

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Рома Рим Даниэле Де Росси Артем Довбик Ромелу Лукаку чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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