Де Росси сравнил Довбика и Лукаку перед первым матчем нового сезона
Украинец пришел на замену бельгийцу
В воскресенье «Рома» откроет новый сезон Серии A матчем против «Кальяри», а наставник римлян Даниэле Де Росси оценил новичка Артема Довбика и бывшего форварда команды Ромелу Лукаку.
«По своим характеристикам Довбик не сильно отличается от Лукаку. Достаточно быстрый форвард, хорошо завершает атаки, использует много моментов и качественно играет на свободном пространстве».
«Думаю, указания для Артема будут похожими (на Лукаку – прим), но мы пока стараемся его не загружать этим», – сказал Де Росси.
Ожидается, что украинец получит шанс дебютировать за новую команду.
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