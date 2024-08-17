Караваев рассказал, почему его постоянно подкалывает Ярмоленко

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал победу киевлян в двухматчевом противостоянии с «Рейнджерс» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также рассказал о желании играть за сборную Украины.

- У вас было ощущение, что «Динамо» сильнее «Рейнджерс»? Если да, то когда оно возникло?

- Еще по сборам и в Киеве, и в Австрии было видно, что мы имеем очень большой потенциал. Есть над чем работать, но надо быть сфокусированным на работе.

- Пропущенный гол на последних секундах в первом матче против «Рейнджерс» мог сыграть вам в плюс?

- Читал мнения экспертов, некоторые тоже считали, что этот гол мог либо надломить нас, либо наоборот, помочь нам играть больше на результат. Команде было обидно, но мы понимали, за счет чего можем пройти этого соперника. Знали, что если будем давать скорость и играть в свою дисциплинированную игру, то сможем пройти дальше.

- Два гола «Партизану», ассист в матче с «Рейнджерс», заработанное для соперника удаление. Можно ли сказать, что сейчас для вас лично лучший период в «Динамо»?

- Меня Ярмоленко постоянно травит, что если бы «Золотой мяч» давали за выступление в июле, августе и в начале сентября, то я каждый год забирал бы его (смеется). Обычно период после сборов для меня получается наиболее удачным. На сборах ты готовишь свой организм к сезону и входишь сфокусированным.

- Вы не ездили на Евро, вам это помогло?

- Возможно. Потому что я получил хороший отдых почти месяц, провел его с семьей. А потом с новыми силами приходишь на сборы и готовишься к сезону.

- Тем не менее, у вас 49 матчей за сборную. Хотите отметить юбилей?

- Конечно, я чувствую, что еще многое могу дать клубу и сборной. Чувствую себя очень хорошо, тренируюсь и держу себя в форме. Я всегда готов и если буду нужен, то приеду и помогу.