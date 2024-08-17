Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии

В мид-уик состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В Q3 Лиги чемпионов Динамо одержало гостевую победу в противостоянии с шотландским Рейнджерс (2:0 после ничьей в первом матче 1:1). Киевляне вышли в Q4 ЛЧ на австрийский РБ Зальцбург. Победитель выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда осенью будет играть в Лиге Европы.

Кривбасс в Q3 Лиги Европы потерпел второе поражение от Виктории Пльзень из Чехии (0:1). Подопечные Юрия Вернидуба перешли в Q4 Лиги конференций, где сыграют с испанским Бетисом.

В рейтинге 2025 Украина находится на 20-й позиции (22.700). Набор баллов за неделю составил +0.200 за счет победы Динамо. Шахтер имеет 6 бонусных очков за выход в основной раунд ЛЧ. Кривбасс и Полесье баллов не принесли. У Украины в еврокубках остается 3 клуба из 5.

Хорватия, которая находится на 19-й позиции, набрала лишь 0.125 за неделю (суммарно 22.900). Две команды в мид-уик проиграли (Риека и Хайдук), а Осиек сыграл свой матч вничью.

У хорватов в игре остаются 2 клуба – Динамо Загреб в ЛЧ и Риека в ЛК. А вот Хайдук и Осиек завершили выступления в еврокубках. Динамо Загреб будет играть в Q4 ЛЧ против Карабаха из Азербайджана, а соперником Риеки в Q4 ЛК будет Олимпия Любляна, которая недавно выбила из борьбе житомирское Полесье.

За неделю отставание Украины от Хорватии немного сократилось и составляет 0.200. Эти цифры вполне можно отыграть. А вот идущая 18-й Польша оторвалась уже более чем на 3.000 балла.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)