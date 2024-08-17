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Лига чемпионов
17 августа 2024, 13:35 | Обновлено 17 августа 2024, 13:43
2503
4

Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии

Динамо прошло в Глазго шотландский барьер, а Кривбасс перешел из ЛЕ в ЛК

17 августа 2024, 13:35 | Обновлено 17 августа 2024, 13:43
2503
4
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В Q3 Лиги чемпионов Динамо одержало гостевую победу в противостоянии с шотландским Рейнджерс (2:0 после ничьей в первом матче 1:1). Киевляне вышли в Q4 ЛЧ на австрийский РБ Зальцбург. Победитель выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда осенью будет играть в Лиге Европы.

Кривбасс в Q3 Лиги Европы потерпел второе поражение от Виктории Пльзень из Чехии (0:1). Подопечные Юрия Вернидуба перешли в Q4 Лиги конференций, где сыграют с испанским Бетисом.

В рейтинге 2025 Украина находится на 20-й позиции (22.700). Набор баллов за неделю составил +0.200 за счет победы Динамо. Шахтер имеет 6 бонусных очков за выход в основной раунд ЛЧ. Кривбасс и Полесье баллов не принесли. У Украины в еврокубках остается 3 клуба из 5.

Хорватия, которая находится на 19-й позиции, набрала лишь 0.125 за неделю (суммарно 22.900). Две команды в мид-уик проиграли (Риека и Хайдук), а Осиек сыграл свой матч вничью.

У хорватов в игре остаются 2 клуба – Динамо Загреб в ЛЧ и Риека в ЛК. А вот Хайдук и Осиек завершили выступления в еврокубках. Динамо Загреб будет играть в Q4 ЛЧ против Карабаха из Азербайджана, а соперником Риеки в Q4 ЛК будет Олимпия Любляна, которая недавно выбила из борьбе житомирское Полесье.

За неделю отставание Украины от Хорватии немного сократилось и составляет 0.200. Эти цифры вполне можно отыграть. А вот идущая 18-й Польша оторвалась уже более чем на 3.000 балла.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады РБ Зальцбург Бетис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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anacreon
Як тільки придумали Лігу Конференцій, то це одразу знищило наш рейтинг. Бо наш чемпіонат фейковий і неконкурентно-спроможний. Всю лямку завжди тягнули два клуба, які за мільйони тримають мільйонери. Інші для виду.
А в інших чемпіонатах рівень однаковий. Тому їхні 3-5 команди можуть змагатися, а наші 3-5 місця одразу вилітають від самих дношних клубів. Бо їхній рівень нижче плінтуса.
І одразу ми скотилися на 20-те місце.
 Якщо Ахметов та Суркіс колись кинуть Шахтар і Динамо, то наш коефіціент улетить кудись на 50-е місце.
І який сенс дивитися за УПЛ і переживати, щоб хтось з клубів  зайняв єврокубкове місце, коли вони йтак одразу вилетять. В УПЛ нема ніякої інтриги. Це мертвий чемпіонат.
Моліться, аби Ахметов та Суркіс далі вкладали мільйони,  щоб хоч двоє грали в єврокубках. Інакше не будемо мати нікого.
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+1
Андрій Шевченко
І все це тільки завдяки Динамо 
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+1
nick07
на жаль, але знову будемо з 2 командами і ділитись все буде на 5. з наступного року буде трохи легше, тому що лише 4 команди. але важче, тому що не буде 6 балів за груповий етап ЛЧ. 
в принципі 15-20 мсце це десь реальне наше місце, враховуючи рівень футболу
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0
zelc006
Динама-машина виграє пів тони тротила!
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-3
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