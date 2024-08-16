Украинские клубы, кроме Динамо и Шахтера, проиграли 17 дуэлей в еврокубках

Украинские клубы, не считая Динамо и Шахтера, проиграли 17 дуэлей в еврокубках подряд.

Ужасную серию украинских клубов продолжил криворожский Кривбасс.

Вечером 15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги Европы. В поединке в городе Пльзень на Дусан Арене встречались чешская команда Виктория Плзень и Кривбасс Кривой Рог.

В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1. Во второй игре Виктория домашней арене забила единственный гол Кривбассу на 52-й минуте. Отличился Даниэль Вашулин ударом головой (1:0).

Это было 17-е подряд противостояние в еврокубках, которое проиграли украинские клубы (не считая Динамо и Шахтер).

За 4 последних сезона приграли своим соперникам: Днепр-1 (6 раз), Заря (3), Ворскла (3) Колос (2), Десна (1), Полесье (1), Кривбасс (1).

Команда Юрия Вернидуба теперь сыграет в 4 раунде квалификации (Q4) Лиги конференций против испанского Бетиса, и антирекорд украинских клубов может быть снова обновлен.

Серия из 17 подряд проигранных дуэлей украинскими клубами в еврокубках

🔹 ЛЕ Q3 2020/21. Десна – Вольфсбург (Германия) – 0:2 (в гостях)

🔹 ЛЕ Q3 2020/21. Колос – Риека (Хорватия) – 0:2 д.в. (в гостях)

🔹 ЛК Q2 2021/22. Ворскла – КуПС (Финляндия) – 2:2 (в гостях), 2:3 д.в. (дома)

🔹 ЛК Q3 2021/22. Колос – Шахтер Караганда (Казахстан) – 0:0 (дома), 0:0, пен. 1:3 (в гостях)

🔹 ЛЕ Q4 2021/22. Заря – Рапид Вена (Австрия) – 0:3 (в гостях), 2:3 (дома)

🔹 ЛК Q2 2023/24. Ворскла – АИК Стокгольм (Грузия) – 3:2 (дома), 0:2 д.в. (в гостях)

🔹 ЛК Q3 2022/23. Заря – Университатя Крайова (Румыния) – 1:0 (дома), 0:3 (в гостях)

🔹 ЛЕ Q4 2022/23. Днепр-1 – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:2 (дома), 0:3 (в гостях)

🔹 ЛК 1/16 2022/23. Днепр-1 – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1 (в гостях), 0:0 (дома)

🔹 ЛЧ Q2 2023/24. Днепр-1 – Панатинаикос (Греция) – 1:3 (дома), 2:2 (в гостях)

🔹 ЛК Q2 2023/24. Ворскла – Дила Гори (Грузия) – 2:1 (дома), 1:3 (в гостях)

🔹 ЛЕ Q3 2023/24. Днепр-1 – Славия Прага (Чехия) – 0:3 (в гостях), 1:1 (дома)

🔹 ЛК Q4 2023/24. Заря – Славия Прага (Чехия) – 0:2 (в гостях), 2:1 (дома)

🔹 ЛК Q4 2023/24. Днепр-1 – Спартак Трнава (Словакия) – 1:1 (в гостях), 1:2 д.в (дома)

🔹 ЛК Q2 2024/25. Днепр-1 – Академия Пушкаша (Венгрия) – 0:3, 0:3 (техпоражения)

🔹 ЛК Q2 2024/25. Полесье – Олимпия Любляна (Словения) – 0:2 (в гостях), 1:2 (дома)

🔹 ЛЕ Q3 2024/25. Кривбасс – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2 (дома), 0:1 (в гостях)