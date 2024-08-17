Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко и Забарный начали сезон АПЛ. Поражение Эвертона, ничья Борнмута
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
17.08.2024 17:00 – FT 1 : 1
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 августа 2024, 19:08 | Обновлено 17 августа 2024, 19:14
302
0

Миколенко и Забарный начали сезон АПЛ. Поражение Эвертона, ничья Борнмута

Сезон начался еще у двух украинцев в АПЛ

17 августа 2024, 19:08 | Обновлено 17 августа 2024, 19:14
302
0
Миколенко и Забарный начали сезон АПЛ. Поражение Эвертона, ничья Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В АПЛ продолжается стартовый тур, а в субботу на поле вышли защитники сборной Украины Виталий Миколенко и Илья Забарный. Оба игрока провели полные матчи, но их команды победить не смогли.

Эвертон Миколенко уступил Брайтону со счетом 0:3, украинец отыграл весь матч. А Борнмут Забарного сыграл вничью 1:1 с Ноттингем Форест. Илья отыграл весь матч.

Отметим победу Ньюкасла над новичком Саутгемптоном, хотя Сороки с 28-й минуты играли в меньшинстве.

Чемпионат Англии. 1-й тур

Эвертон – Брайтон 0:3
Голы: Митома, 25, Уэлбек, 56, Адингра, 86

Ноттингем Форест – Борнмут 1:1
Голы: Вуд, 23 – Семеньо, 87

Ньюкасл – Саутгемптон 1:0
Гол: Жоэлинтон, 45

По теме:
Цыганков отказал клубу АПЛ, который давал за него 30 миллионов евро – СМИ
Арсенал Зинченко начал новый сезон АПЛ с уверенной победы
Впервые за 33 года. Тренер Ливерпуля установил невероятное достижение
Виталий Миколенко Илья Забарный Эвертон Ноттингем Форест Борнмут Брайтон Ньюкасл Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский начинает сезон в старте. Первый матч – с чемпионом
Футбол | 17 августа 2024, 18:56 0
Малиновский начинает сезон в старте. Первый матч – с чемпионом
Малиновский начинает сезон в старте. Первый матч – с чемпионом

Руслан получил шанс в основе

ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
Теннис | 16 августа 2024, 22:24 1
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной

Испанский теннисист просто уничтожил свою ракетку

Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Теннис | 16.08.2024, 23:41
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Карпаты – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17.08.2024, 18:45
Карпаты – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Карпаты – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
Футбол | 17.08.2024, 12:59
Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
Известна сумма, которую получит Динамо от Лехии за аренду Царенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
17.08.2024, 04:12 1
Теннис
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
15.08.2024, 21:53 130
Футбол
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 15
Футбол
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
16.08.2024, 20:40 31
Теннис
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
16.08.2024, 10:12
Бокс
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
15.08.2024, 16:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем