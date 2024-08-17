Миколенко и Забарный начали сезон АПЛ. Поражение Эвертона, ничья Борнмута
Сезон начался еще у двух украинцев в АПЛ
В АПЛ продолжается стартовый тур, а в субботу на поле вышли защитники сборной Украины Виталий Миколенко и Илья Забарный. Оба игрока провели полные матчи, но их команды победить не смогли.
Эвертон Миколенко уступил Брайтону со счетом 0:3, украинец отыграл весь матч. А Борнмут Забарного сыграл вничью 1:1 с Ноттингем Форест. Илья отыграл весь матч.
Отметим победу Ньюкасла над новичком Саутгемптоном, хотя Сороки с 28-й минуты играли в меньшинстве.
Чемпионат Англии. 1-й тур
Эвертон – Брайтон 0:3
Голы: Митома, 25, Уэлбек, 56, Адингра, 86
Ноттингем Форест – Борнмут 1:1
Голы: Вуд, 23 – Семеньо, 87
Ньюкасл – Саутгемптон 1:0
Гол: Жоэлинтон, 45
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