Миколенко и Забарный начали сезон АПЛ. Поражение Эвертона, ничья Борнмута

В АПЛ продолжается стартовый тур, а в субботу на поле вышли защитники сборной Украины Виталий Миколенко и Илья Забарный. Оба игрока провели полные матчи, но их команды победить не смогли.

Эвертон Миколенко уступил Брайтону со счетом 0:3, украинец отыграл весь матч. А Борнмут Забарного сыграл вничью 1:1 с Ноттингем Форест. Илья отыграл весь матч.

Отметим победу Ньюкасла над новичком Саутгемптоном, хотя Сороки с 28-й минуты играли в меньшинстве.

Чемпионат Англии. 1-й тур

Эвертон – Брайтон 0:3

Голы: Митома, 25, Уэлбек, 56, Адингра, 86

Ноттингем Форест – Борнмут 1:1

Голы: Вуд, 23 – Семеньо, 87

Ньюкасл – Саутгемптон 1:0

Гол: Жоэлинтон, 45