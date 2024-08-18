Эвертон – Брайтон – 0:3. Миколенко не помог набрать очки. Видео голов

В стартовом туре АПЛ состоялся матч, в котором принял участие украинец Виталий Миколенко. Левый защитник «Эвертона» не сумел помочь своей команде набрать очки, поскольку «Эвертон» разгромно проиграл с счетом 0:3 «Брайтону».

Английская Премьер-лига. 1 тур

Эвертон – Брайтон – 0:3

Голы: Миома, 25, Уэлбек, 56, Адингра, 86

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, Янг, Гуе, Айрогбунам, Макнил, Дукуре (Ндиае, 63), Гаррисон (Холгейт, 85), Калверт-Льюин (Бетункал, 76)