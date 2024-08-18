Англия18 августа 2024, 04:44 | Обновлено 18 августа 2024, 05:16
59
0
Эвертон – Брайтон – 0:3. Миколенко не помог набрать очки. Видео голов
«Ириски» разгромно уступили дома
18 августа 2024, 04:44 | Обновлено 18 августа 2024, 05:16
59
0
В стартовом туре АПЛ состоялся матч, в котором принял участие украинец Виталий Миколенко. Левый защитник «Эвертона» не сумел помочь своей команде набрать очки, поскольку «Эвертон» разгромно проиграл с счетом 0:3 «Брайтону».
Английская Премьер-лига. 1 тур
Эвертон – Брайтон – 0:3
Голы: Миома, 25, Уэлбек, 56, Адингра, 86
Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, Янг, Гуе, Айрогбунам, Макнил, Дукуре (Ндиае, 63), Гаррисон (Холгейт, 85), Калверт-Льюин (Бетункал, 76)
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
66’
Эшли Янг (Эвертон) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2024, 08:59 0
17 августа в 18:00 состоится поединок 3-го тура УПЛ
Футбол | 17 августа 2024, 21:49 1
Грифоны сумели добыть один пункт
Футбол | 17.08.2024, 14:13
Футбол | 17.08.2024, 12:51
Футбол | 17.08.2024, 22:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2024, 20:40 31
17.08.2024, 20:10 22
17.08.2024, 19:45 2
16.08.2024, 00:19 10
16.08.2024, 08:30 6
17.08.2024, 20:26 10
16.08.2024, 23:41 30