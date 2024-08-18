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18 августа 2024, 04:44 | Обновлено 18 августа 2024, 05:16
59
0

Эвертон – Брайтон – 0:3. Миколенко не помог набрать очки. Видео голов

«Ириски» разгромно уступили дома

18 августа 2024, 04:44 | Обновлено 18 августа 2024, 05:16
59
0
Эвертон – Брайтон – 0:3. Миколенко не помог набрать очки. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом туре АПЛ состоялся матч, в котором принял участие украинец Виталий Миколенко. Левый защитник «Эвертона» не сумел помочь своей команде набрать очки, поскольку «Эвертон» разгромно проиграл с счетом 0:3 «Брайтону».

Английская Премьер-лига. 1 тур

Эвертон – Брайтон – 0:3

Голы: Миома, 25, Уэлбек, 56, Адингра, 86

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, Янг, Гуе, Айрогбунам, Макнил, Дукуре (Ндиае, 63), Гаррисон (Холгейт, 85), Калверт-Льюин (Бетункал, 76)

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
66’
Эшли Янг (Эвертон) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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